Новое поколение серийного электромобиля Fiat 500 получило двигатель мощностью 118 л.с., батарею на 42 кВтч и запас хода 320 км (WLTP)

Компактный электромобиль Fiat 500е по итогам прошлого года занял почетное пятое место в рейтинге продаж электрических моделей в Украине. Новое поколение, представленное в начале марта, наверняка ждет не меньший интерес со стороны отечественных любителей «зеленых» автомобилей.

Первое поколение модели дебютировало 63 года назад, второе поколение Fiat 500 было представлено в 2007 году, при этом третье поколение получило новый стиль, новые технологии и больше полезного объема внутри (новинка на 6 см шире и на 6 см длиннее).

Мощность электродвигателя новинки составляет 87 кВт / 118 л.с., что позволяет разгоняться до 50 км/ч за 3,1 секунды и до 100 км/ч за 9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Электромобиль оснастили батареей на 42 кВтч, которой достаточно для запаса хода в 320 км по циклу WLTP. Поддержка скоростной зарядки мощностью 85 кВт позволяет получить 50 км пробега всего за 5 минут зарядки или зарядить батарею до 80% всего за 35 минут. Зарядный разъем формата Combo 2 (AC/DC) размещен на заднем правом крыле.

Вместе с электромобилем станут доступны системы домашнего заряда Easy Wallbox с мощностью 2,3 кВт и 7,4 кВт, что в последнем случае позволит полностью зарядить батарею всего за 6 часов (то есть за ночь) от бытовой электросети.





Водитель Fiat 500 может выбрать один из трех режимов вождения: Normal, Range и Sherpa. В первом электромобиль ведет себя аналогично ДВС-автомобилю, режим Range активирует управление одной педалью газа (похожая функция используется в Nissan Leaf) при котором педаль тормоза надо нажать только для полной остановки, а в других случаях достаточно использовать педаль газа.

В свою очередь режим Sherpa позволяет добраться до запланированной точки путешествия — он учитывает доступные на маршруте следования зарядные станции и соответствующим образом ограничивает доступные ресурсы (скорость не выше 80 км/ч, замедленный отзыв на педаль ускорения, отключение климат-контроля и подогрева сидений и т.д.).

Модель Fiat 500 получила набор цифровых ассистентов водителя (Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Intelligent Speed Assist, Urban Blind Spot, Attention Assist и т.д.), которые обеспечивают второй уровень автономного вождения (Level 2 autonomous driving).

Инфотейнмент-система построена на новом подключенном решении UConnect 5 на основе 10,25-дюймового сенсорного экрана и Android Auto, при этом также поддерживается Apple CarPlay. Классическая приборная водительская панель заменена на 7-дюймовый дисплей.

Электромобиль Fiat 500 будет предлагаться в трех цветовых решениях: Mineral Grey (metallic), Ocean Green (pearlescent) и Celestial Blue (three-layer), а также в нескольких дизайнерских спецверсиях, включая 500 Giorgio Armani, B.500 “MAI TROPPO” [never too much] от Bvlgari и 500 Kartell.

Стартовую версию New 500 “la Prima” Convertible с довольно богатым оснащением оценили в €37,900 (без учета льгот), ее уже можно предзаказать на сайте Fiat, обычные версии выйдут позже и будут стоить дешевле.

Источник: Fiat