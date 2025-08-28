Альтернатива E-Ink: этот LCD-дисплей за $1000 использует внешний свет и потребляет до 7 Вт

Eazeye представила Monitor 2.0 — 24-дюймовый отражающий RLCD-экран, который задуман как энергоэффективная альтернатива традиционным жидкокристаллическим панелям и дорогим e-ink-мониторам. Его ключевая особенность в том, что он не использует подсветку. Вместо этого, благодаря технологии UHR (ultra-high reflectivity), изображение формируется благодаря отраженному окружающему свету.

Производитель объясняет, что такой подход делает длительное использование более комфортным для глаз и уменьшает усталость. Кроме того, энергопотребление значительно ниже: в среднем около 4 Вт, а максимальное — всего 7 Вт. Для сравнения, портативные LCD-мониторы с традиционной подсветкой могут потреблять до 40 Вт энергии.

Главное преимущество отражающего LCD заключается в сохранении четкости изображения при ярком освещении. Обычные дисплеи ноутбуков под прямыми солнечными лучами становятся тусклыми даже при максимальной яркости. Зато Eazeye 2.0 в таких условиях только выигрывает, ведь чем больше света вокруг — тем четче видно картинку. Компания демонстрирует примеры, где ее экран на улице остается читабельным, тогда как классический LCD выглядит почти «выключенным». Это делает устройство потенциально удобным для бизнес-пользователей, работающих в командировках или на выездах, хотя реальный опыт будет зависеть от условий освещения и ожиданий пользователя.

Панель поддерживает разрешение Full HD (1920×1080), частоту обновления 60 Гц и обеспечивает время отклика 15 мс. Она способна воспроизводить 16,7 млн оттенков цветов. Полные характеристики представлены в следующей таблице. Монитор работает как портативный: питание подается через USB-C, а видеосигнал можно подавать как через USB-C, так и через HDMI. В комплекте поставляются кабели, подставка и адаптер питания. Конструкция имеет откидную ножку с регулировкой наклона. Вес устройства — 2,2 кг, ширина — чуть больше 54 см, так что его легко переносить между рабочими местами или подключать к ноутбуку под открытым небом. Предусмотрен и стандартный аудио выход 3,5 мм для внешних колонок или наушников.

категория характеристика Дисплей 24″ RLCD-панель (23,8″ по диагонали) Соотношение сторон 16:9 Разрешающая способность 1920 × 1080 (Full HD) Частота обновления 60 Гц Время отклика 15 мс Контрастность 1000:1 Отражательная способность 19% Яркость Отражает окружающий свет (стандартное значение в кд/м² не применяется) Цвета 16,7 млн (8-бит, без дизеринга) Угол обзора 178° (горизонтально) / 178° (вертикально) [CR»10] Продолжительность работы лампы 50 000+ часов

Eazeye позиционирует эту модель как более доступную альтернативу цветным e-ink-мониторам. Для сравнения: DASUNG и BIGME с диагональю 23,5 дюйма стоят более $1650, а цена Onyx Boox Mira Pro Color составляет $1899,99, тогда как Eazeye Monitor 2.0 оценили в $999. При этом разрешение здесь скромнее — только Full HD, а вот передача цветов не уступает e-ink-конкурентам. В то же время отклик быстрее, ведь частота обновления — 60 Гц.

Для задач вроде работы с офисными документами или обычного пользования этого хватит. Но как основной рабочий монитор для монтажа видео или профессиональной графики он будет выглядеть ограниченно из-за невысокой детализации и неидеальных цветов.

Таким образом, Eazeye Monitor 2.0 сочетает «бумажную» читабельность с очень низким энергопотреблением. Это может стать важным преимуществом для тех, кто работает на открытом воздухе или ищет второй экран с минимальными затратами энергии. Однако цена в почти $1000 ставит его в нишу между дешевыми портативными дисплеями и дорогими e-ink-решениями. Он наверняка заинтересует узкий круг профессионалов, но массового спроса ожидать сложно.

Источник: techradar, cnx-software