По цене игрового компьютера: Onyx Boox представила 25,3″ цветной E Ink-монитор Mira Pro Color

Onyx Boox активно продвигает технологию E Ink в сегмент мониторов. Компания уже предлагает 25,3-дюймовый черно-белый E Ink-монитор Mira Pro, а теперь Onyx Boox подготовила к выпуску цветную версию Mira Pro Color.

В новинке используется 25,3-дюймовый дисплей Kaleido 3 с разрешением 3200×1800 пикселей, который поддерживает 4096 цветов и 16 градаций серого. Такой монитор подойдет тем, кто часто работаете с дашбордами, анализирует данные или имеет дело с графикой. В мониторе есть встроенные динамики, поэтому его можно использовать для просмотра видео или создания контента, если малое количество цветов не станет ограничением.

Как и в других дисплеях на Kaleido 3, здесь сохраняется ощущение «бумажности» экрана и незначительная нагрузка на глаза. Дисплей имеет широкие углы обзора и обеспечивает превосходную читабельность даже при ярком освещении. Устройство также имеет собственную двойную подсветку с регулировкой тона. Работать с Mira Pro Color можно даже в полной темноте.

Монитор оснащен фирменной технологией Boox Super Refresh. Она обеспечивает быстрое обновление изображения с минимальным эффектом фантомного отображения. Монитор поддерживает четыре режима обновления, которые подходят для разных типов работы: чтение, написание текстов, просмотр документов, просмотр видео. Кроме того, есть функции Dark Color Enhancement и Light Color Filter — для еще более точной настройки изображения под себя.

Потребление энергии минимальное, но, конечно, зависит от того, как интенсивно вы пользуетесь монитором. Стоит помнить, что в отличие от ридеров, мониторы чаще обновляют изображение.

Для подключения источников контента монитор Mira Pro Color имеет HDMI, mini HDMI, USB Type-C и DisplayPort. Благодаря такому набору его можно подключить к компьютеру, планшету, смартфону. Монитор поддерживает Windows, macOS, Linux, Android, iOS и iPadOS.

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В комплекте идет эргономичная подставка, которая позволяет регулировать его высоту, наклон и поворот. Еще есть совместимость с креплениями VESA, поэтому устройство можно прикрепить к стене.

Цена Onyx Boox Mira Pro Color составляет $1899,99.

Ранее E Ink-мониторы анонсировали компании Modos Paper иDasung.

Источник: openpr