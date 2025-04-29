Новости Устройства 29.04.2025 в 07:26 comment views icon

По цене игрового компьютера: Onyx Boox представила 25,3″ цветной E Ink-монитор Mira Pro Color

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

По цене игрового компьютера: Onyx Boox представила 25,3″ цветной E Ink-монитор Mira Pro Color

Onyx Boox активно продвигает технологию E Ink в сегмент мониторов. Компания уже предлагает 25,3-дюймовый черно-белый E Ink-монитор Mira Pro, а теперь Onyx Boox подготовила к выпуску цветную версию Mira Pro Color.

В новинке используется 25,3-дюймовый дисплей Kaleido 3 с разрешением 3200×1800 пикселей, который поддерживает 4096 цветов и 16 градаций серого. Такой монитор подойдет тем, кто часто работаете с дашбордами, анализирует данные или имеет дело с графикой. В мониторе есть встроенные динамики, поэтому его можно использовать для просмотра видео или создания контента, если малое количество цветов не станет ограничением.

Как и в других дисплеях на Kaleido 3, здесь сохраняется ощущение «бумажности» экрана и незначительная нагрузка на глаза. Дисплей имеет широкие углы обзора и обеспечивает превосходную читабельность даже при ярком освещении. Устройство также имеет собственную двойную подсветку с регулировкой тона. Работать с Mira Pro Color можно даже в полной темноте.

Onyx Boox представила 25,3-дюймовий кольоровий E Ink-монітор Mira Pro Color ─ дорого

Монитор оснащен фирменной технологией Boox Super Refresh. Она обеспечивает быстрое обновление изображения с минимальным эффектом фантомного отображения. Монитор поддерживает четыре режима обновления, которые подходят для разных типов работы: чтение, написание текстов, просмотр документов, просмотр видео. Кроме того, есть функции Dark Color Enhancement и Light Color Filter — для еще более точной настройки изображения под себя.

Потребление энергии минимальное, но, конечно, зависит от того, как интенсивно вы пользуетесь монитором. Стоит помнить, что в отличие от ридеров, мониторы чаще обновляют изображение.

Onyx Boox представила 25,3-дюймовий кольоровий E Ink-монітор Mira Pro Color ─ дорого

Для подключения источников контента монитор Mira Pro Color имеет HDMI, mini HDMI, USB Type-C и DisplayPort. Благодаря такому набору его можно подключить к компьютеру, планшету, смартфону. Монитор поддерживает Windows, macOS, Linux, Android, iOS и iPadOS.

В комплекте идет эргономичная подставка, которая позволяет регулировать его высоту, наклон и поворот. Еще есть совместимость с креплениями VESA, поэтому устройство можно прикрепить к стене.

Цена Onyx Boox Mira Pro Color составляет $1899,99.

Ранее E Ink-мониторы анонсировали компании Modos Paper иDasung.

Источник: openpr

Популярные новости

Xiaomi представила один из самых дорогих мониторов в своей истории — Redmi Monitor G Pro 27U

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить