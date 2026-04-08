Бюджетный хит: монитор Xiaomi A27Qi 2026 с 2K и 120 Гц продается от €99

Вадим Карпусь

Xiaomi расширила линейку доступных мониторов и начала продажи нового Xiaomi A27Qi 2026 в Европе. Новинка предлагает заметные улучшения по сравнению с версией 2025 года, прежде всего лучшую частоту обновления и более высокую пиковую яркость.


Характеристики Xiaomi A27Qi 2026

Новый Xiaomi A27Qi 2026 получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560×1440 пикселей (2K). Главное обновление проявляется в частоте обновления изображения 120 Гц, что примерно на 25% быстрее, чем у предшественника. Это обеспечивает более плавную картинку в интерфейсе, играх и видео. Кроме того, новая панель имеет лучшую цветопередачу (100% sRGB 95% и DCI-P3) и повышенную яркость (300 нит), что положительно влияет на комфорт работы.

Панель обеспечивает точность передачи цветов ∆E<1 и имеет время отклика 6 мс (GtG). Тонкие рамки облегчают использование нескольких мониторов рядом друг с другом. Устройство имеет только два интерфейса для подключения источников видео: по одному DP 1.4 и HDMI 2.0. Дополнительно доступен аудио интерфейс. Подставка позволяет регулировать только наклон панели.


Цена

Монитор Xiaomi A27Qi 2026 уже поступил в продажу в Европе и Великобритании. Интересно, что сторонние продавцы уже предлагают модель дешевле официальной рекомендованной цены, что делает ее еще более доступной для покупателей. Сейчас цена новинки в разных точках продаж составляет от €99 до €159.

Источник: notebookcheck

Файно є
