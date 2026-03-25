Новости Устройства 25.03.2026 comment views icon

Вышел Xiaomi Monitor A24i 2026 за $90: IPS, 144 Гц и заводская калибровка

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вийшов Xiaomi Monitor A24i 2026 за $90: IPS, 144 Гц і заводське калібрування

Xiaomi вывела на глобальный рынок один из своих самых доступных мониторов — обновленный Xiaomi Monitor A24i 2026. Новинка сохранила доступную цену, но получила ряд заметных технических улучшений по сравнению с предшественником.


Модель Xiaomi Monitor A24i 2026 впервые показали еще в декабре 2025 года, однако тогда она появилась только на сайте компании. Теперь монитор официально продается в Европе и Юго-Восточной Азии. Он пришел на смену оригинальному A24i, который вышел около двух лет назад.

Новинка имеет 24,1-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD 1920×1080 пикселей. И на этом сходство с предшественником фактически заканчивается. Частоту обновления подняли со 100 Гц до 144 Гц, следовательно, эту модель можно рассматривать как бюджетный игровой монитор.


Также улучшили качество изображения. Контрастность возросла до 1500:1, а еще предлагается заводская калибровка цветов с показателем Delta E <1. Максимальная яркость поднялась с 250 до 300 нит, так что экран выглядит немного ярче и насыщеннее, хотя поддержки HDR здесь все еще нет.

Новинка уже поступила в продажу в Европе, и цена остается главным козырем модели. В Германии Xiaomi Monitor A24i 2026 стоит €109, в Италии — €99,99, в Чехии — CZK 1899 (около €78). Цена в Малайзии составляет около $90. Таким образом, в некоторых регионах это один из самых дешевых вариантов с частотой 144 Гц на рынке.

Ранее Xiaomi представила бюджетный игровой монитор Redmi G27Q 2026 всего за $112ультрабюджетный Redmi A за $65 и один из самых дорогих мониторов в своей истории Redmi Monitor G Pro 27U.

Ультрабюджетный хит: монитор Xiaomi A27i 2026 получил 144 Гц, на треть большую яркость и контрастность

Спецпроекты
Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить