Новости Устройства 16.04.2026 comment views icon

Это должна была сделать Apple: ютубер повысил производительность MacBook Neo на +17%

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Це мала б зробити Apple: ютубер підвищив продуктивність MacBook Neo на +17%

Тесты ютубера ETA Prime продемонстрировали, насколько производительность нового ноутбука Apple MacBook Neo зависит от эффективного охлаждения.


В стандартной комплектации MacBook Neo использует небольшую графитовую термопрокладку на чипе. Под нагрузкой в игре No Man’s Sky устройство быстро нагревается до 105°C. Это приводит к падению производительности примерно до 30-31 FPS.

ETA Prime решил модернизировать ноутбук, заменив графитовую термопрокладку на изготовленную на заказ медную пластину, термопасту и термопрокладку, которая передает тепло в нижнюю алюминиевую часть корпуса. Это позволило повысить частоту кадров приблизительно до 58 FPS и снизить среднюю температуру процессора до 83-84°C.

В Geekbench 6 результаты улучшились с 3094 до 3563 в одноядерном режиме и с 7921 до 8692 — в многоядерном. В Cinebench результаты улучшились с 502 до 531 в одноядерном режиме и 1462 до 1597 — в многоядерном. По этим четырем показателям медная система охлаждения обеспечила рост производительности на 10% по сравнению со стандартной.

Далее был установлен внешний термоэлектрический блок с жидкостным охлаждением, прикрепленный к нижней части корпуса. Это привело к улучшению результатов в Geekbench 6 до 3636 баллов в одноядерном режиме и до 9394 — в многоядерном. В Cinebench результаты улучшились до 620 баллов в одноядерном режиме и 1741 балла — в многоядерном. В зависимости от теста, показатели соответствуют повышению производительности на+17,52%, +18,60%, +23,51% и +19,08% по сравнению со стандартной комплектацией.


Снижение энергопотребления — обычное дело для SoC, преимущественно ориентированных на смартфоны, разработанные с учетом жестких ограничений по температуре и мощности. Однако в данном случае производительность MacBook Neo падает скорее из-за перегрева, чем из-за самого чипа. Тесты продемонстрировали, что Apple могла бы лучше поработать над системой охлаждения для ноутбука, который преимущественно будет работать от сети и для которого стабильная производительность важнее экономии энергопотребления.

Ранее мы писали, что MacBook Neo за $599 стал самым простым в ремонте ноутбуком Apple. Бывший президент подразделения Windows в Microsoft Стивен Синофски приобрел себе новый бюджетный MacBook Apple и сразу же — опубликовал на него обзор.

ASUS: MacBook Neo за $599 став «шоком» для індустрії Windows-ПК

Спецпроекты
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

Источник: Videocardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ
Играйте не обляпайтесь: McDonald's выпустил гаджет для управления геймпадом одним пальцем во время еды
Забудьте о RTX 50 Super: Nvidia предупреждает о дефиците игровых видеокарт и высоких ценах
Обновление BIOS не помогло: процессоры Ryzen выходят из строя на материнских платах ASRock
Инсайдер: Apple уже запустила серийное производство iPhone Fold
Nokia оставила немцев без драйверов на ноутбуки Acer и Asus: VPN не помогает
Маркетинг RAM-апокалипсиса: V-Color выпустит комплект с одним модулем DDR5 и RGB-подсветкой вместо второго
Инсайдеры: основная камера Samsung Galaxy S27 Ultra получит значительное улучшение
ASUS готовится рекордно повысить цены на собственные ПК
240 млн Apple iPhone "съедают" 2,4 эксабайта LPDDR5: другим производителям не остается
До сих пор круче моделей 2026 года: ютубер JerryRigEverything разобрал редкий пятилетний смартфон LG Rollable
Энтузиасты собрали игровой ПК на 100 кг в викторианском радиаторе: RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D в комплекте
Ажиотажный спрос: Apple не успевает поставлять новый MacBook Neo
Apple представила фоновые улучшения безопасности для iPhone, iPad и Mac
Китайский прорыв: Huawei опережает Apple и Samsung с запуском уникального складного смартфона Pura X Max
Пользователь подключил 21-летний iBook к Wi-Fi и без проблем загрузил обновления с серверов Apple
Asus и Acer остановили продажу ноутбуков и ПК в Германии: виновата Nokia
Новый смартфон Frog RS1 скрывает под дисплеем геймпад и может заменить консоль
Новое золото: на свадьбах в Турции начали дарить оперативную память
Можно возить с собой как чемодан: ELSA представила первый в мире суперкомпьютер с ИИ весом 25 кг
Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук с солнечной батареей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить