Это должна была сделать Apple: ютубер повысил производительность MacBook Neo на +17%

Тесты ютубера ETA Prime продемонстрировали, насколько производительность нового ноутбука Apple MacBook Neo зависит от эффективного охлаждения.





В стандартной комплектации MacBook Neo использует небольшую графитовую термопрокладку на чипе. Под нагрузкой в игре No Man’s Sky устройство быстро нагревается до 105°C. Это приводит к падению производительности примерно до 30-31 FPS.

ETA Prime решил модернизировать ноутбук, заменив графитовую термопрокладку на изготовленную на заказ медную пластину, термопасту и термопрокладку, которая передает тепло в нижнюю алюминиевую часть корпуса. Это позволило повысить частоту кадров приблизительно до 58 FPS и снизить среднюю температуру процессора до 83-84°C.

В Geekbench 6 результаты улучшились с 3094 до 3563 в одноядерном режиме и с 7921 до 8692 — в многоядерном. В Cinebench результаты улучшились с 502 до 531 в одноядерном режиме и 1462 до 1597 — в многоядерном. По этим четырем показателям медная система охлаждения обеспечила рост производительности на 10% по сравнению со стандартной.

Далее был установлен внешний термоэлектрический блок с жидкостным охлаждением, прикрепленный к нижней части корпуса. Это привело к улучшению результатов в Geekbench 6 до 3636 баллов в одноядерном режиме и до 9394 — в многоядерном. В Cinebench результаты улучшились до 620 баллов в одноядерном режиме и 1741 балла — в многоядерном. В зависимости от теста, показатели соответствуют повышению производительности на+17,52%, +18,60%, +23,51% и +19,08% по сравнению со стандартной комплектацией.





Снижение энергопотребления — обычное дело для SoC, преимущественно ориентированных на смартфоны, разработанные с учетом жестких ограничений по температуре и мощности. Однако в данном случае производительность MacBook Neo падает скорее из-за перегрева, чем из-за самого чипа. Тесты продемонстрировали, что Apple могла бы лучше поработать над системой охлаждения для ноутбука, который преимущественно будет работать от сети и для которого стабильная производительность важнее экономии энергопотребления.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ранее мы писали, что MacBook Neo за $599 стал самым простым в ремонте ноутбуком Apple. Бывший президент подразделения Windows в Microsoft Стивен Синофски приобрел себе новый бюджетный MacBook Apple и сразу же — опубликовал на него обзор.

Источник: Videocardz