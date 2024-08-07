По словам автопроизводителя, новая краска, созданная в сотрудничестве с компанией Radi-Cool, содержит синтетические композитные материалы со «структурой, демонстрирующей свойства, которые обычно не встречаются в природе».

Эти материалы (состав, которых не раскрывают), похоже, просто лучше отражают инфракрасные лучи и создают электромагнитные волны, которые блокируют эти лучи, перенаправляя энергию от транспортных средств. Nissan утверждает, что новая краска показала снижение температуры примерно на 12,2℃ снаружи и на 5℃ внутри.

Стоимость использования такой краски в основном будет зависеть от толщины покрытия и веса. Нынешние прототипы получают покрытие в 6 раз толще, чем у стандартного авто (хотя разработка более тонкого в процессе). Сама Nissan фактический расчет стоимости еще не предоставила, однако, скорее всего, краска в первую очередь создана для применения на авто экстренной помощи и грузовиках с фургонами, а не для потребительского транспорта.

Nissan — не первый автопроизводитель, который экспериментирует с охлаждающим покрытием. Toyota так же разрабатывала экспериментальную краску, обеспечивающую более низкую температуру в салоне, в основном сосредотачиваясь на цветах, которые преломляют солнечные лучи.

Компания, которая помогала Nissan в разработке краски, также создала пленку и ткань, которые уменьшают тепло. Radi-Cool сотрудничает со многими другими японскими компаниями, предлагая прохладные шляпы и зонтики от солнца, а Nissan стал первым партнером среди японских автопроизводителей.

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Сусуму Миура, руководитель исследовательского центра Nissan, сказал, что электромагнитные волны, которые излучает краска, не оказывают заметного негативного влияния на здоровье людей.

«Такие волны находятся вокруг нас, — сказал он. «Моя мечта — создать более крутые автомобили без потребления энергии».

Источник: TechXplore, Quartz

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