По словам автопроизводителя, новая краска, созданная в сотрудничестве с компанией Radi-Cool, содержит синтетические композитные материалы со «структурой, демонстрирующей свойства, которые обычно не встречаются в природе».
Эти материалы (состав, которых не раскрывают), похоже, просто лучше отражают инфракрасные лучи и создают электромагнитные волны, которые блокируют эти лучи, перенаправляя энергию от транспортных средств. Nissan утверждает, что новая краска показала снижение температуры примерно на 12,2℃ снаружи и на 5℃ внутри.
Стоимость использования такой краски в основном будет зависеть от толщины покрытия и веса. Нынешние прототипы получают покрытие в 6 раз толще, чем у стандартного авто (хотя разработка более тонкого в процессе). Сама Nissan фактический расчет стоимости еще не предоставила, однако, скорее всего, краска в первую очередь создана для применения на авто экстренной помощи и грузовиках с фургонами, а не для потребительского транспорта.
Nissan — не первый автопроизводитель, который экспериментирует с охлаждающим покрытием. Toyota так же разрабатывала экспериментальную краску, обеспечивающую более низкую температуру в салоне, в основном сосредотачиваясь на цветах, которые преломляют солнечные лучи.
Компания, которая помогала Nissan в разработке краски, также создала пленку и ткань, которые уменьшают тепло. Radi-Cool сотрудничает со многими другими японскими компаниями, предлагая прохладные шляпы и зонтики от солнца, а Nissan стал первым партнером среди японских автопроизводителей.
Сусуму Миура, руководитель исследовательского центра Nissan, сказал, что электромагнитные волны, которые излучает краска, не оказывают заметного негативного влияния на здоровье людей.
«Такие волны находятся вокруг нас, — сказал он. «Моя мечта — создать более крутые автомобили без потребления энергии».
Источник: TechXplore, Quartz
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