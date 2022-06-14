Amazon начнет доставлять покупки дронами Prime Air уже до конца этого года (пока только в Калифорнии)

В 2013 году бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил, что компания работает над внедрением возможности доставки заказов на протяжении 30 минут при помощи дронов. Тогда Безос сказал, что сервис не будет запущен до 2015 года. Фактически, лишь сейчас, почти через 10 лет после анонса, Amazon заявляет, что её сервис Prime Air почти готов к запуску.

Ближе к концу этого года Amazon намерена начать осуществлять доставку дронами в Локфорде, штат Калифорния. В пилотной программе БПЛА компании будут доставлять «тысячи» различных предметов прямо на задние дворы клиентов Amazon в этом районе.

«Их отзывы о Prime Air с дронами, доставляющими посылки на их задние дворы, помогут нам создать сервис, который будет безопасно масштабироваться для удовлетворения потребностей клиентов во всём мире», — заявили в Amazon.

До запуска пилотного проекта Amazon ещё предстоит пройти сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США. Компания пока не уточнила, какие именно товары она будет доставлять с помощью сервиса.

Как отмечает Amazon, значительно больше времени на подготовку Prime Air потребовалось в связи с тем, что сервис использования дронов оказался более сложным. Компания отмечает, что большую часть последнего десятилетия она потратила на разработку «ведущей в отрасли» навигационной системы, которая позволит её дронам избегать как статических, так и движущихся объектов. Разработка была не самой простой. В прошлом году 5 дронов Amazon разбились на протяжении 4 месяцев. Судя по всему, компании наконец удалось решить все проблемы.

Источник: Engadget