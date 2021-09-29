



В рамках презентации новых устройств компания Amazon представила домашнего робота-помощника Astro, который способен выполнять множество задач по наблюдению, охране, общению и другим домашним делам.

Внешне новый робот сильно напоминает пылесос (причем даже не робот-пылесос) с прикрепленным к нему планшетом и небольшим грузовым отделением. Благодаря паре крупных передних колес он без труда преодолевает типичные для дома препятствия вроде ковров и кабелей (но выраженный порог или лестницу он точно не осилит).

Система Intelligent Motion составляет карту дома и позволяет роботу без проблем ориентироваться в пространстве — при желании можно задать «запретные зоны» (к примеру, ванная, туалет, спальня), в которые робот не сможет попасть.

Экран является «лицом» робота, на него он выводит анимацию глаз с различными эмоциями, а также изображения и видео при общении с домашними пользователями. Благодаря множеству сенсоров и камер он самостоятельно объезжает препятствия и находит док-станцию для подзарядки батарей. Ко всему прочему у Astro есть выдвижная телескопическая камера-перископ, которая выдвигается на высоту порядка метра — так робот сможет заглянуть в места, недоступные его стандартным камерам. Ну, и поддержка голосовой системы Alexa позволяет роботу распознавать команды пользователей и выполнять их.

В Amazon рассмотрели множество сценариев использования Astro. К примеру, в отсутствие хозяев дома он превращается в охранника (поддерживается экосистема безопасности Ring), который может автономно патрулировать дом, наблюдая за непрошенными гостями и прислушиваясь к нетипичным звукам (система Astro Alexa Guard распознает звуки разбитого стекла и срабатывания различных датчиков).

В случае опасности на смартфон пользователя придет уведомление и он сможет в прямом эфире увидеть проблему и отреагировать нужным способом — включить сирену, вызвать соответствующую службу или проигнорировать ложное срабатывание. Также можно попросить робота заглянуть в конкретную комнату и показать изображение, чтобы убедиться, что вы закрыли окно, перекрыли газ и выключили утюг перед уходом.

Сервис Alexa Together позволяет в удаленом режиме проверить, все ли в порядке дома у детей, старших членов семьи или домашних животных. Им можно отправить напоминание или голсовое сообщение, а также связаться в режиме видеосвязи — при этом Astro сам отыщет адресата в доме, подъехав к нему самостоятельно. С помощью камер, машинного зрения и технологии visual ID робот умеет распознавать членов семьи, то есть его можно попросить передать сообщение или привезти флешку, пакет снэков или бутылку прохладительного напитка конкретному человеку.

Когда пользователь находится дома, он может использовать Astro как мобильный умный дисплей с поддержкой Alexa — то есть запрашивать нужную информацию (погода, новости, курс акций), общаться (видеозвонки), развлекаться (фотографии, музыка, подкасты, аудиокниги видео), управлять устройствами умного дома (освещение, термостаты). При этом в отличие от устройств Amazon Echo робот Astro может следовать за вами по всему дому, для этого достаточно подать соответствующую команду.

Наличие «цифровой персональности» на основе ИИ позволяет роботу обучаться и развиваться, поэтому во время процесс тестирования многие пользователи начинали относиться к Astro с эмпатией, воспринимая его как члена семьи, а не «бездушную железяку».

При этом у Astro есть кнопка приватности, нажатие которой отключает камеры, микрофоны и возможность передвижения — в этом режиме светится хорошо различимый красный индикатор и выводится соответствующее сообщение на экран. Кстати, любой режим активности, включая стриминг видео и запись звука, сопровождается понятной индикацией — то есть пользователь понимает, что именно в данный момент видит и слышит робот.

Стоимость домашнего робота Amazon Astro составляет $1,449.99 однако в рамках программы Day 1 Editions его можно приобрести за $999.99 с шестимесячной подпиской на тариф Ring Protect Pro. Поставки робота первым потребителям стартуют до конца текущего года, запросить приглашение для участия в программе можно по следующей ссылке.

Источник: Amazon