Amazon создала самую реалистичную версию SimCity – новый симулятор компании позволяет разместить миллионы людей в виртуальном пространстве

Новый сервис Amazon – AWS SimSpace Weaver – позволяет создавать масштабные симуляции, которые выглядят как реальные карты SimCity.

Идея новой услуги от Amazon заключается в том, что пользователи могут воспользоваться огромными ресурсами AWS компании для запуска масштабируемых на нескольких серверах симуляций — не сталкиваясь с вычислительными ресурсами или ограничениями памяти. Это может быть полезно, например, для моделирования пешеходного движения вокруг нового спортивного стадиона.

AWS SimSpace Weaver в действии можно увидеть на потрясающей демонстрации, имитирующей прогулку 1 миллиона человек по Лас-Вегасу.

Глядя на смоделированное пространство с толпами, можно представить, как реальные люди передвигались бы по улицам города, если бы их всех выпустили одновременно.

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Для миллиона людей на видео мало свободных тротуаров, а сокращение этого количества до 50 000 все равно показывает места, где люди скапливаются вместе.

«Раньше, если клиент хотел расширить пространственную симуляцию, ему приходилось сбалансировать точность моделирования с мощностью своего аппаратного обеспечения, что ограничивало результат. AWS SimSpace Weaver упрощает запуск крупномасштабных моделирований и освобождает клиентов от сосредоточения на создании дифференцированного контента и расширении доступа к разработке моделирования», — комментирует вице-президент по технологиям AWS Билл Васс.

AWS SimSpace Weaver также интегрируется с популярными движками Unreal Engine 5 (который имеет свой собственный экспонат города в The Matrix Awakens) и Unity, что также может заинтересовать разработчиков.

Источник: The Verge