Amazon запустила сервис AppFlow для интеграции данных приложений SaaS и сервисов AWS
На платформе Amazon Web Services (AWS) был запущен новый сервис под названием Amazon AppFlow. Он разработан для упрощения пользовательских интеграций за счёт автоматизации обмена данными между SaaS приложениями (Software as a Service – программное обеспечение как услуга) и сервисами AWS.
AppFlow устанавливает дуплексное соединение с сервисами AWS, позволяя отправлять и получать данные в любом направлении. Для обеспечения безопасности при обмене данные шифруются и остаются в сети Amazon, а не в общедоступном интернете. Если приложения SaaS поддерживают это, безопасность может быть дополнительно усилена с помощью AWS PrivateLink, что обеспечивает приватную связь между VPC, сервисами AWS и локальными приложениями в сети Amazon. Другие стандартные функции включают возможность планирования передачи данных, автоматическое масштабирование и возможность передавать максимум 100 ГБ данных в одном потоке.
В настоящее время AppFlow поддерживает приложения S3 и 13 SaaS в качестве источников данных, а S3, Amazon Redshift, Salesforce и Snowflake — в качестве пунктов назначения. На текущий момент сервис доступен в ограниченном перечне регионов, но в будущем доступность будет расширяться.
Источник: neowin