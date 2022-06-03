Американская Westinghouse будет поставлять ядерное топливо для всех АЭС в Украине и создаст в нашей стране инженерно-технический центр

В присутствии Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, президент и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрегмен подписали сразу три соглашения: о поставках ядерного топлива для всех атомных электростанций Украины; об увеличении количества энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине; о создании инженерно-технического центра Westinghouse в Украине.

В связи с отказом от закупки российского ядерного топлива Энергоатом договорился со своим стратегическим партнером – компанией Westinghouse – об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для нужд всех украинских АЭС. Речь идет об обеспечении топлива как уже работающих энергоблоков, так и тех, которые компании в сотрудничестве планируют построить в Украине. Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Вестеросе (Швеция). При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет происходить в Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК «Энергоатом», завершающего квалификацию по производству головок и хвостовиков для топлива Westinghouse.

В рамках сотрудничества по строительству новых энергоблоков АЭС в Украине по технологии АР1000 Энергоатом и Westinghouse договорились об увеличении их количества с 5 до 9 блоков. АР1000 — проверенный реактор поколения III+ с уникальными полностью пассивными системами безопасности, модульной стандартной конструкцией, лучшими в области эксплуатационными характеристиками и возможностью работать в режиме маневрирования.

Обе компании также подтвердили свое намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься инженерно-техническим и технологическим сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине, а также будущей программой вывода из эксплуатации блоков украинских АЭС.

По словам Министра энергетики Украины Германа Галущенко, заключенные между Энергоатомом и Westinghouse договоренности являются очередным мощным шагом на пути энергонезависимости нашего государства и его безуглеродного будущего. Они открывают огромный потенциал поставок украинской электроэнергии в страны Европы, что будет способствовать уменьшению их зависимости от российских энергоносителей.

«Мы осовременим наш парк атомных энергоблоков, которые будут производить чистую, безопасную и надежную энергию без влияния россии. В перспективе Украина может стать ключевым поставщиком электроэнергии в Европу. Создание совместного с Энергоатомом мощного инженерно-технического центра Westinghouse в Украине мы рассматриваем как доверие и признание высокого уровня отечественной ядерной науки, квалификации украинских инженеров-атомщиков и мощный фундамент развития ядерной энергетики Украины на десятилетие вперед на основе самых современных технологий. Уверен, что мы оправдаем это доверие. Благодарю наших американских партнеров за многолетнее плодотворное сотрудничество и надежную поддержку Украины во время войны», – отметил Герман Галущенко.

В свою очередь генеральный директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра заверил, что площадка станции готова к строительству двух энергоблоков АР1000, на ХАЭС проведены соответствующие подготовительные работы.