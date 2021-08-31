



У присутності Президента України, який перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом, було підписано меморандум про взаєморозуміння між компаніями Енергоатом та Westinghouse. Документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric щодо будівництва ядерного реактора проекту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

Документ підписали в.о. президента української НАЕК «Енергоатом» Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Westinghouse Electric Патрік Фрагман. Реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п’яти блоків вартістю близько $25 млрд – окрім урахування прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Також міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм підписали спільну заяву Департаменту енергетики Сполучених Штатів Америки та Міністерства енергетики України щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату. Документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії у питаннях покращення належного корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектору України, зокрема шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад.

Заява також фіксує готовність Сполучених Штатів допомагати Україні в питаннях розвитку більш конкурентоспроможних та прозорих енергетичних ринків, декарбонізації економіки та забезпечення енергетичної безпеки й експортного потенціалу держави шляхом розробки та впровадження комплексного плану енергетичного сектору, який передбачає взаємовигідну співпрацю у сферах ядерної енергетики, сонячної та вітрової енергії, водню, накопичення енергії, уловлювання, використання та зберігання вуглецю, кібер- і фізичної безпеки, а також інших технологій.

Джерело: ОП