Android 13 установлена менее чем на 15% всех Android-устройств

По последним данным Google, версия Android 13 сейчас установлена примерно на 15% активных устройств по всему миру. В то же время наиболее распространенной версией остается Android 11.

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Так, по состоянию на 30 мая на первом месте по популярности среди Android-устройств оказалась выпущенная в 2020 году версия Android 11, она используется на 23,1% устройств. Ещё более старая версия Android 10 родом из 2019 года заняла второе место с показателем 17,8%. За ней вплотную следует версия Android 12 с результатом 16,3%. И лишь четвертую строчку рейтинга занимает новейшая версия Android 13, на её долю приходится 14,7% среди Android-устройств по всему миру. Месяцем ранее этот показатель составлял 12,1%.

Некоторые старые версии Android продолжают пользоваться высокой популярностью среди пользователей. Например, Android Pie (Android 9, выпущенная в 2018 году) установлена на 11,9% устройств, а Android Oreo (Android 8, вышедшая в 2017 году) – на 8,3% гаджетов. В то же время Android Nougat (Android 7, 2016 год) и Marshmallow (Android 6, 2015 год) встречаются на 3% и 2,3% Android-устройств, соответственно. На некоторых устройствах всё ещё можно встретить Android Lollipop (Android 5, 2014 год, 1,8%) и Android KitKat (Android 4.4, 2013 год, 0,5%).

Что интересно, в мае увеличилась доля использования не только новейшей версии Android 13, но и достаточно старой версии Android 8 Oreo – с 6,7% до 8,3%.

Источник: phonearena