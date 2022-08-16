Google випустила Android 13 для смартфонів Pixel — без можливості повернення до попередньої версії на Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a

Google випустив оновлення прошивки до ОС Android 13 для смартфонів Pixel. Операційна система наступної версії включає багато оновлень та змін.

Персоналізація

У покращеній версії оформлення Material You можна налаштувати вигляд сторонніх застосунків відповідно до вибраного стилю системи.

Деяким програмам тепер можна встановити власну мову за замовчуванням. Це дозволить уникнути ситуацій, коли застосунок не мав перекладу на потрібну мову, а системна за замовчуванням користувача у ньому не влаштовувала.

У налаштування режиму сну додано затемнення шпалер та зміна теми на темну.

Оновлений медіаплеєр адаптує зовнішній вигляд відповідно музики або подкасту, що прослуховується. Під час відтворення композиції медіаплеєр виділяє обкладинку альбому та змушує рухатися в такт музиці смугу відтворення. Ефекти також працюють під час відтворення через Chrome.

Безпека

Програмам можна буде надати або обмежити доступ до окремих фото та відео.

Автоочищення буфера обміну видаляє скопійовані важливі дані через деякий час, запобігаючи доступу до них. З’явилася можливість копіювати URL-адреси, зображення, текст або відео з одного пристрою Android на інший.

Гнучкий контроль доступу до повідомлень (замість загального дозволу або заборони).

Поліпшення спільної роботи пристроїв

Функція Spatial Audio відкоригує звук у підтримуваних навушниках відповідно до положення голови користувача.

Застосунки для спілкування можна транслювати на Chromebook, щоб надсилати та отримувати повідомлення на ньому.

Android 13 «навчилася» використовувати Bluetooth Low Energy (LE) Audio – стандарт, що забезпечує меншу затримку відтворення, кращу синхронізацію та можливість підключати відразу кілька пристроїв.

Оновлена ​​панель завдань на планшетах дозволить легко побачити всі програми та перетягнути їх у режим поділу екрана.

Торкання долонею та стилусом на планшетах стали окремими діями, що скоротить кількість хибних натискань.

Також додано підтримка HDR-відео у сторонніх застосунках камер та безліч інших змін. Оновлення Pixel вже доступне, підтримку смартфонів інших виробників обіцяють до кінця року.

З оновленням до Android 13 моделі Pixel 6, Pixel 6 Pro і Pixel 6a втратили можливість відкотитися на більш ранню версію ОС — оновлення завантажувача забороняє встановлення прошивки на Android 12. Про це попереджають розробники на сайті. Це ж стосується і бета-тестерів, які отримують ранні збірки прошивок.

Джерела: blog.google, android.com, The Verge