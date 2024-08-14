Английская Премьер-лига заменит систему VAR на iPhone 14 в новом сезоне

Футбольный Чемпионат Англии в новом сезоне откажется от противоречивой системы VAR Offside в пользу десятка iPhone.

Новую систему видеоассистента арбитра под условным названием «Dragon» разработала Genius Sports и ее дочерняя компания Second Spectrum, известная сотрудничеством по видеоотслеживанию с NBA. Система будет базироваться на десятках iPhone 14, которые будут снимать видео с высокой частотой кадров под разными углами, а специальное программное обеспечение машинного интеллекта будет его анализировать.

В 1883 году в футболе ввели правило офсайда, которое, кажется, только увеличило количество спорных моментов во время матча. Иногда, даже с десятком камер трудно разобраться, был ли игрок в положении вне игры, поэтому к судейству начали привлекать более продвинутые системы — первые, полуавтоматические, заработали на Чемпионате мира по футболу 2022 года и Евро-2024. Они использовали до 15 камер и датчик внутри мяча, чтобы отслеживать несколько десятков точек тела каждого игрока, но идеально фиксировать моменты так и не смогли.

По словам Genius, их новая система «Dragon» изначально будет использовать по крайней мере 28 камер iPhone 14 и более новых на каждом стадионе Премьер-лиги, которые потенциально смогут постоянно отслеживать от 7000 до 10 000 точек тела игроков.

Смартфоны разместят в индивидуальных водонепроницаемых футлярах с вентиляторами, подключенными к источнику питания. Команда разработала крепления, которые вмещают до четырех iPhone вместе.

Dragon сможет транслировать до 200 кадров в секунду, однако изначально с меньшей скоростью, а в дальнейшем автоматически будет выявлять важные события, которые произойдут через секунды, и временно увеличивать частоту кадров на определенных камерах.

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Источник: Wired

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