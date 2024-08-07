Эта камера с частотой 40 000 FPS решила финал забега на 100 метров на Олимпийских играх

Камера для фотофиниша Omega, которая снимает со скоростью 40 000 кадров в секунду, помогла американскому легкоатлету Ноа Лайлзу получить олимпийское золото в финале забега на дистанции 100 метров. Его конкурент, Кишан Томпсон из Ямайки, опоздал всего на пять тысячных доли секунды.

Еще 30 секунд после финиша растерянные спортсмены смотрели на экран, пока судьи не просмотрели изображения, снятые камерой Omega.

Omega выступала официальным хронометристом Олимпийских игр на протяжении десятилетий, и в этом году представила новую камеру, которая делает в четыре раза больше снимков в секунду (40 000 FPS), чем предыдущая система, и к тому же имеет более высокое разрешение.

This edit of the Men’s 100 meter final in progress Absolutely incredible, the gap from Lyles (1st) to Seville (8th) was just 0.12 seconds 📹 Hector Vivas via Getty Images pic.twitter.com/IcaThSDj74 — Spellbinding Odyssey (@SpellOdyssey) August 5, 2024

И Лайлз, и Томпсон преодолели 100 метров за 9,78 секунды — на снимке красные линии показывают, чья часть тела «показалась» первой на финише:

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Камера называется Omega Scan ‘O’ Vision Ultimate и является значительно модернизированной версией камеры Scan ‘O’ Vision Myria на 10 000 FPS.

В целом компания привезла на Олимпийские игры 350 тонн снаряжения, включая 200 км кабеля и 550 хронометров (55 из них предназначены для легкой атлетики — больше, чем для любых других событий). Помимо камер высокой четкости Omega использует модели искусственного интеллекта для отслеживания спортсменов и оборудования в режиме реального времени, предоставляя подробные показатели производительности в различных видах спорта.

Источник: PetaPixel

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