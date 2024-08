Эта камера с частотой 40 000 FPS решила финал забега на 100 метров на Олимпийских играх

Камера для фотофиниша Omega, которая снимает со скоростью 40 000 кадров в секунду, помогла американскому легкоатлету Ноа Лайлзу получить олимпийское золото в финале забега на дистанции 100 метров. Его конкурент, Кишан Томпсон из Ямайки, опоздал всего на пять тысячных доли секунды.

Еще 30 секунд после финиша растерянные спортсмены смотрели на экран, пока судьи не просмотрели изображения, снятые камерой Omega.

Omega выступала официальным хронометристом Олимпийских игр на протяжении десятилетий, и в этом году представила новую камеру, которая делает в четыре раза больше снимков в секунду (40 000 FPS), чем предыдущая система, и к тому же имеет более высокое разрешение.

This edit of the Men’s 100 meter final in progress

Absolutely incredible, the gap from Lyles (1st) to Seville (8th) was just 0.12 seconds

📹 Hector Vivas via Getty Images pic.twitter.com/IcaThSDj74

— Spellbinding Odyssey (@SpellOdyssey) August 5, 2024