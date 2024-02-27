Anker предлагает беспроводные наушники Soundсore H30i с 40-мм динамиками, автономностью 70 часов и ценой 1500 грн

Бренд Anker предлагает новую модель беспроводных накладных наушников Ѕоцпԁсоге H30i. При разработке этой модели инженеры ориентировались на людей, которые постоянно пользуются наушниками в личных или рабочих целях. Гарнитура весит 183 г, имеет мягкие кожаные съемные амбушюры, эргономичное оголовье и складную конструкцию.

Наушники Soundсore H30i оснащены 40-миллиметровыми динамиками и аккумулятором, который обеспечивает до 70 часов автономной работы. Благодаря поддержке быстрой зарядки всего за 5 минут подзарядки можно восстановить запас энергии, чтобы гарнитура могла работать в течение 4 часов. Для подключения к источникам звука служит беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3. Гарнитура может использоваться как для прослушивания музыки, так и для общения во время звонков. Благодаря приложению Soundcore пользователь имеет возможность настроить собственные параметры эквалайзера.

Гарнитура Anker Soundcore H30i уже доступна на украинском рынке по цене около 1500 грн. Модель представлена в 3-х цветах: черном, молочно-белом и винно-красном.

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