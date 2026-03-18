

Samsung Galaxy S26 (от 46 тыс. грн) и наушники Buds4 (10,7 тыс. грн) уже в Украине

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy S26 (від 46 тис. грн.) та навушники Buds4 (10,7 тис. грн) вже в Україні

Samsung Electronics Украина вывела на украинский рынок новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds4. Это уже третье поколение смартфонов со встроенными возможностями Galaxy AI. В линейку вошли модели Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ и Galaxy S26.


Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 — это базовая модель, но без ощущения «урезанности». Дизайн почти не изменился: плоские панели, металл, знакомый стиль. Экран 6,3″ AMOLED с 120 Гц, яркостью до 2600 нит и защитой Gorilla Glass Armor 2. Главное отличие от прошлого поколения — переход на 2-нм чип Exynos 2600 вместо Snapdragon (кроме отдельных рынков).

Камеры без существенных апгрейдов: 50 Мп основная, 3× зум, ультраширик. Ставка сделана не на «железо», а на ИИ. Photo Assist и Creative Studio упрощают редактирование, а Super Steady сам выравнивает горизонт в видео. Батарея подросла до 4300 мА-ч, но зарядка все еще 25 Вт. Зато есть Android 16 и обещанные 7 лет обновлений.

Цена

  • 12 ГБ / 256 ГБ — 45 999 грн
  • 12 ГБ / 512 ГБ — 51 999 грн

Samsung Galaxy S26+

Galaxy S26+ — это тот же S26, но «на максималках». Экран больше — 6,7″, ещё и с более высоким разрешением 3120×1440. Внутри тот же Exynos 2600, те же 12 ГБ ОЗУ и те же камеры — разницы в качестве фото не будет.


Samsung Galaxy S26 (від 46 тис. грн) та навушники Buds4 (10,7 тис. грн) вже в Україні

Главное преимущество — батарея и зарядка. Здесь уже доступно 4900 мА-ч и 45 Вт, что дает до ~69% за полчаса. Это ощутимо быстрее базовой модели. Плюс более новый Bluetooth 6.0 против 5.4 у S26. В остальном — те же функции ИИ, защита IP68 и полный набор современных стандартов связи.

Цена

  • 12 ГБ / 256 ГБ — 54 999 грн
  • 12 ГБ / 512 ГБ — 60 999 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra — это уже флагман среди флагманов. Он предлагает большой 6,9″ дисплей с антибликовым покрытием и поддержкой S Pen. Но главная фишка — Privacy Display. Экран затемняет пиксели под углом, и посторонние не видят ваш контент. Работает даже с уведомлениями и паролями. Можно включать вручную или автоматически.

Внутри доступен топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy во всех версиях. Камера — 200 Мп с более широкой диафрагмой и лучшим захватом света. Еще есть два телефото-модуля, включая 5× зум. Батарея 5000 мА-ч выглядит скромно, зато зарядка уже 60 Вт. Плюс расширенный набор ИИ-функций: от умного редактирования до фильтрации звонков и приглушения шумов в видео.

Цена

  • 12 ГБ / 256 ГБ — 64 999 грн
  • 12 ГБ / 512 ГБ — 70 999 грн
  • 16 ГБ / 1 ТБ — 79 999 грн

Samsung Galaxy Buds4

Galaxy Buds4 сохраняют знакомый дизайн с ножкой в стиле Apple AirPods, но теперь добавляют плоскую металлическую поверхность. Эта модель получила 11-мм драйвер без силиконовых амбушюров. Есть ANC, режим прозрачности и адаптивный эквалайзер. Автономность составляет до 6-7 часов (5-6 с ANC) плюс до 30 часов с кейсом. Наушники имеют защиту IP54.

Фишка Buds4 — не только звук, но и экосистема. Со смартфонами Galaxy наушники подключаются мгновенно и дают быстрый доступ к настройкам. Есть управление жестами головы, голосовые ассистенты и функция перевода в реальном времени на 22 языка. Работают и с другими Android-устройствами, но часть функций открывается только через Galaxy.

Цена — 10 699 грн

Смартфоны серии Galaxy S26 и наушники Galaxy Buds4 уже доступны в Украине с 18 марта. Их можно купить на сайте официального интернет-магазина Samsung.com/ua, в физических магазинах Samsung Experience Store и магазинах официальных партнеров.

