Новости Устройства 16.03.2026 comment views icon

Apple представила AirPods Max 2 за $549 с переводом языков в реальном времени

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple представила AirPods Max 2 за $549 з перекладом мов у реальному часі

Apple представила второе поколение полноразмерных наушников Apple AirPods Max 2. Новинка получила улучшенное активное шумоподавление, новые функции на базе чипа H2 и возможность перевода языков в реальном времени.


Характеристики Apple AirPods Max 2

Наушники AirPods Max 2 используют чип Apple H2, который отвечает за новые функции и обработку звука. Одной из ключевых возможностей стал ИИ-перевод в реальном времени — система может переводить речь на выбранный пользователем язык прямо во время разговора.

По словам Apple, активное шумоподавление работает в 1,5 раза эффективнее, чем в первом поколении Apple AirPods Max, которое вышло в 2020 году. Вместе с тем наушники получили несколько новых аудио функций:

  • Conversation Awareness — автоматически уменьшает громкость, когда рядом кто-то начинает говорить.
  • Voice Isolation — усиливает голос пользователя во время звонков и уменьшает фоновый шум.
  • Функция снижения громких звуков вокруг, которая автоматически приглушает слишком громкое окружение.

В то же время Режим Transparency mode, который позволяет слышать окружающие звуки, теперь звучит «более естественно», отмечает Apple.


AirPods Max 2 поддерживают lossless-аудио 24-бит / 48 кГц, если подключить их через USB-C кабель. Подобные возможности Apple добавила и первому поколению наушников, но лишь спустя несколько лет после их запуска.

AirPods Max 2 получили еще несколько дополнительных функций:

  • Пульт для камеры — нажатием цифровой коронки можно сделать фото или начать запись видео.
  • Персонализированная громкость — система автоматически подстраивает звук на основе привычек пользователя.
  • Взаимодействие с Siri жестами — можно кивать или покачать головой, чтобы ответить голосовому помощнику.

Подобные функции Apple ранее уже добавляла к другим моделям AirPods.

Время автономной работы осталось на уровне до 20 часов воспроизведения на одном заряде.

Спецпроекты
Цена

Новые наушники Apple AirPods Max 2 станут доступными для предварительного заказа с 25 марта, а фактические запланированы на начало следующего месяца. Цена новинки составляет $549.

AirPods Max 2 доступны в пяти цветах: синий, черный, фиолетовый, бежевый, бежевый, оранжевый.

Источник: The Verge

 

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить