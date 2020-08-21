Анонсирован Razer Productivity Suite — набор для эргономичной работы в составе беспроводных мышки Pro Click и клавиатуры Pro Type, а также коврика Pro Glide

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Известная в первую очередь по геймерской продукции компания Razer представила набор для продуктивной и эргономичной офисной и домашней работы. В состав Razer Productivity Suite входит мышь Pro Click, разработанная в сотрудничестве с компанией Humanscale, механическая клавиатура с подсветкой Pro Type и коврик Pro Glide. Все три продукта отличаются идентичной белой отделкой с серыми вкраплениями, при этом кнопки мыши Pro Click рассчитаны на 50 миллионов циклов, в переключатели на клавиатуре Pro Type — на 80 миллионов циклов.

Мышь Razer Pro Click была специально разработана совместно с Humanscale для минимизации рисков для здоровья, связанных с длительным использованием мышки, таких как, например, тендинит (воспаление сухожилия) и туннельный синдром запястья. Мышь имеет эргономичную форму, позволяющую расположить запястье пользователя под углом 30 градусов, что предотвращает дискомфорт и травмы, связанные с положением руки. Конструкция создана с учетом зон комфорта и для маленьких, и для больших рук, на ней есть широкие опоры для ладони, большого пальца и мизинца, которые полностью поддерживают всю руку, сводя к минимуму контакт со столешницей и снимая напряжение с кисти и плеча.

Мышь оснащается оптическим 5G-датчиком Razer, имеет 8 программируемых кнопок и отличается увеличенным временем автономной работы (свыше 400 часов).

Клавиатура Pro Type отличается покрытием soft-touch, белой светодиодной подсветкой, а также фирменными механическими переключателями Razer orange, обеспечивающие тихое, но ощутимое нажатие клавиш для быстрого и точного набора текста.

Благодаря беспроводной связи и Bluetooth-подключению до 4 устройств (как и в случае мыши), Pro Type легко настроить под любое рабочее место. Клавиши можно программировать, используя макросы.

По словам разработчиков коврик Pro Glide не только соответствует цветовой схеме набора, но и идеально дополняет возможности мыши Pro Click. Прочная нескользящая основа из пенопласта высокой плотности дополнена мягкой текстурированной поверхностью с микроплетением, которая обеспечивает быстрые и точные движения мышкой. Размеры коврика составляют 360x275x3 мм.

Набор Razer Productivity Suite поступит в продажу в конце августа по цене Razer Pro Click ($99,99), Razer Pro Type ($139,99) и Razer Pro Glide ($9,99).

Источник: Razer