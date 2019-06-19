Анонсирована спецификация PCIe 6.0 — максимальная скорость возрастет до 256 ГТ/с





Пока мы только ждем поступления в продажу первых потребительских устройств с поддержкой PCIe 4.0, отраслевая организация PCI-SIG вовсю работает над следующими стандартами PCI Express. Не прошло и месяца, как были опубликованы финальные спецификации PCIe 5.0, который еще нескоро появится в готовых устройствах, как PCI-SIG уже анонсировал спецификации следующего стандарта PCIe 6.0. Сразу оговорим, что это предварительные спецификации, а полностью готов стандарт будет не раньше, чем в 2021 году. Но тут можно вспомнить, что между принятием стандартов PCIe 3.0 и PCIe 4.0 прошло семь лет, тогда как сейчас разработка осуществляться по двухлетнему циклу.

Традиционно новая версия стандарта PCIe 6.0 удваивает пропускную способность по сравнению с предшественником — до 64 и 256 ГТ/с (гигатранзакций в секунду). Последнее значение соответствует максимальной пропускной способности для 16 линий суммарно. Достичь столь больших скоростей удалось благодаря применению амплитудно-импульсной модуляции с четырьмя уровнями (PAM-4), которая широко применяется в сетевых технологиях. Среди других ключевых особенностей PCIe 6.0 выделяют механизм исправления ошибок с малой задержкой (FEC) и изменения для повышения эффективности полосы пропускания.

Разумеется, PCIe 6.0 сохранит совместимость с предыдущими стандартами PCIe.

Как говорилось выше, финальные спецификации PCIe 6.0 будут опубликованы только в 2021 году, а затем пройдет еще несколько лет до появления первых устройств с интерфейсом PCIe 6.0. Но столь высокий темп разработки новых стандартов — обычное дело в компьютерной индустрии. Ведь прогресс не стоит на месте.

Источник: TechPowerUp