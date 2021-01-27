Анонсирована среднеформатная камера Fujifilm GFX 100S с сенсором 102 Мп и ценой $6000, а также компактная беззеркальная модель Fujifilm X-E4





Компания Fujifilm подготовила к выпуску несколько новых цифровых камер, которые предлагаются в различных ценовых сегментах и ориентированы на различные аудитории пользователей.

Одной из новинок является среднеформатная камера Fujifilm GFX 100S. Это уменьшенная и более доступная версия модели GFX 100, которая была выпущена в 2019 году и предлагалась по цене $9999,95. Новая камера получила 102-мегапиксельный сенсор размерами 43,8×32,9 мм, 100% которого покрыты датчиками фазовой автофокусировки.

Новинка имеет на 30% меньшие размеры корпуса, а масса камеры уменьшилась на 500 г. Однако уменьшение привело к некоторым упрощениям. Например, электронный видоискатель теперь не заменяемый, нет возможности использовать вертикальной батарейной рукоятки. Встроенная оптическая система стабилизации изображения также стала меньше и легче, хотя, как заявляет Fujifilm, её производительность даже улучшилась по сравнению с GFX 100, и теперь она обеспечивает компенсацию до 6 ступеней экспозиции. Этого удалось достичь благодаря использованию улучшенного гиросенсора и оптимизированных программных алгоритмов.

Органы управления представлены традиционным для зеркальных камер кольцом PASM и виртуальными циферблатами, которые отображаются на 1,8-дюймовом монохромном дисплее на верхней панели корпуса. В устройстве доступны два слота для карт памяти SD UHS-II, два 3,5-миллиметровых звуковых разъёма для подключения наушников и микрофона, 2,5-миллиметровый разъём для внешнего управления, порты USB-C и Micro HDMI.

Новая камера Fujifilm GFX поступит в продажу в марте по цене $5999,95. Также покупатели смогут приобрести сменный объектив для среднеформатной камеры 80mm f/1.7 по цене $2299,95.

Кроме того, Fujifilm анонсировала беззеркальную камеру X-E4. Компания заявляет, что это самая компактная камера с возможностью использования сменных объективов, доступная в рамках её линейки X-series. Новинка имеет размеры 121,3×72,9×32,7 мм, она оказалась более чем на 1 см тоньше по сравнению с моделью X-E3, выпущенной в 2017 году.

Беззеркальная камера Fujifilm X-E4 оснащена 26,1-мегапиксельным сенсором X-Trans и механическим колёсиком для управления выдержкой. Помимо ручных настроек оно также позволяет выбирать режим P. Устройство способно записывать 8-битное видео с разрешением 4K, частотой 30 кадров в секунду и цветовой субдискретизацие 4:2:0 на внутренне хранилище или 10-битное видео с разрешением 4K, частотой 30 кадров в секунду и цветовой субдискретизацие 4:2:2 на внешнее записывающее устройство через интерфейс HDMI. Также поддерживается запись видео в разрешении 1080p с частотой до 240 кадров в секунду.

Камера Fujifilm X-E4 также поступит в продажу в марте. Её можно будет купить по цене $849,95 в чёрном или серебристом вариантах цветового исполнения корпуса. Комплект с новым объективом 27mm f/2.8 обойдётся в $1049,95. Сам объектив будет продаваться по цене $399,95. Ещё в марте в продаже будет доступен телефото объектив 70-300mm f/4-5.6 стоимостью $799,99.

Источник: The Verge 1, 2