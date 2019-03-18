Анонсирована стиральная машина Redmi 1A Washing Machine вместимостью 8 кг и стоимостью $120
Помимо новых смартфонов и беспроводных наушников в рамках бренда Redmi сегодня также была представлена и стиральная машина Redmi 1A Washing Machine. Это первое немобильное устройство, которое предлагается в рамках бренда Redmi.
Новинка представляет собой автоматическую стиральную машину с вертикальной загрузкой. В машину можно загружать до 8 кг белья. Металлический корпус со специальной обработкой устойчив к коррозии. Верхняя крышка прозрачная, благодаря чему можно наблюдать за процессом стирки. Поддерживаются различные режимы стирки. Также есть режим самостоятельной очистки. Но никаких «умных» функций не предусмотрено.
Стиральная машина Redmi 1A Washing Machine имеет высоту 944 мм и ширину 545 мм. Её масса составляет 32 кг. Энергопотребление заявлено на уровне 310 Вт. Устройство предлагается только в белом варианте корпуса. Цена новинки составляет около $120. Продажи начнутся с 9 апреля.
Источник: gizmochina