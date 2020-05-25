Анонсированы умные часы Realme Watch: 1,4-дюймовый дисплей, 14 спортивных режимов, 9 дней автономности и цена $53

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Во время специального мероприятия в Китае компания Realme представила несколько новых продуктов, включая первые умные часы Realme Watch. Хотя это уже второе носимое устройство бренда. В марте был представлен фитнес-трекер Realme Band.

Умные часы Realme Watch оснащены квадратным сенсорным дисплеем диагональю 1,4 дюйма с разрешением 320х320 точек (плотность размещения пикселей 323 ppi). Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 с эффектом 2.5D. Яркость изображения регулируется в рамках 10 уровней, максимальная яркость составляет 380 нит. Для Realme Watch доступно 12 различных циферблатов. Их можно менять через приложение Realme Link. В дальнейших обновлениях планируется добавить 100 новых вариантов циферблатов. Установленный по умолчанию циферблат отображает время, дату, день недели, погоду, количество пройденных шагов, частоту сердечных сокращений и количество сожжённых калорий.

Умные часы Realme Watch способны отслеживать сердечный ритм в режиме 24×7. Сенсор также способен определять показатель насыщения крови кислородом (SpO2). Дополнительно часы могут отслеживать физическую активность и содержат 14 предустановленных спортивных режимов, включая аэробная нагрузка, бадминтон, беговая дорожка, эллиптический тренажёр и настольный теннис. Часы также могут отображать уведомления, напоминать о необходимости пить воду, а при длительном сидении – о необходимости двигаться и разминаться. Кроме того, есть возможность отслеживания сна и расслабляющей медитации.

Среди прочих функций упоминаются возможность управления работой камеры и музыкального проигрывателя на сопряжённом смартфоне – Camera Control и Music Control. С помощью Camera Control можно активизировать съёмку на смартфоне, а Music Control позволяет ставить воспроизведение на паузу и возобновлять прослушивание музыки, переключаться между композициями и управлять уровнем громкости воспроизведения. По задумке Realme, умные часы должны стать центром её экосистемы интернета вещей. Так что в будущих обновлениях появится возможность подключаться к устройствам интернета вещей прямо с Realme Watch, не используя для этого смартфон.

Комплектный аккумулятор ёмкостью 160 мАч обеспечивает до 7 дней автономной работы при постоянно активированном контроле пульса, а если мониторинг в режиме 24×7 отключить, автономность возрастает до 9 дней. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

Умные часы Realme Watch со стандартным чёрным ремешком Classic Strap поступят в продажу с 5 июня по цене около $53. Отдельно можно будет приобрести ремешки Fashion Strap с оттенками красного, синего и зелёного цвета. Их цена составит $7.

Источник: gsmarena