Анонсированы флагманские наушники Beo Grace: ANC с 4,5 ч. работы по цене трех AirPods Pro 3

Компания Bang & Olufsen представила своего флагмана — новые наушники Beo Grace, которые по цене втрое перегнали AirPods Pro 3. Ценник на них действительно впечатляет — $1500.

Фирма заявляет, что их новинка имеет «современное» активное шумоподавление, алюминиевый корпус и 12-миллиметровые титановые драйверы. В то же время 6 микрофонов студийного класса настраивают звук под окружающую среду и форму вашего уха.

Вместе с тем Beo Grace поддерживает пространственное звучание Dolby Atmos и так называемый режим TrueTransparency. Та же технология встречается у другого «титана» Beoplay H100 за $2200 долларов, который позволяет слышать окружающую среду «без шипения или искажений». Еще среди других основных фишек наушников — тактильное управление и функция NearTap: достаточно коснуться перед ухом, чтобы изменить громкость.

А вот автономностью Beo Grace похвастаться не сможет. Включенные ANC наушники работают скромные 4,5 часа. Например, Beoplay Eleven по цене в три раза ниже работает до 6 часов, а AirPods Pro 3 по цене в шесть раз меньше ($249) — 8 часов. Также другая модель Galaxy Buds Pro 3 за $249 продержится до шести часов. Так что такая автономность Beo Grace огорчает, особенно, если снова посмотреть на ценник.

Теперь перейдем к комплекту. В нем идет алюминиевый зарядный футляр, который может превращаться в аудиопередатчик. Для этого надо подключить его через USB-C или линейный вход, тогда появится опция транслировать звук с ноутбука, телевизора или даже системы развлечений самолета на сами наушники. Отдельно за «скромные» $400 предлагается кожаный чехол для хранения футляра — в цветах Infinite Black, Cranberry Red или Seashell Grey.

Beo Grace уже доступны для предварительного заказа. Поставки стартуют 17 ноября.

Источник: Phone Area