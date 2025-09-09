Apple представила AirPods Pro 3 — новый дизайн и "живой" перевод за $249

Apple представила AirPods Pro 3 — впервые за три года крупное обновление флагманских наушников компании.

Во время презентации показали новые функции модели:

новый дизайн;

улучшенное активное шумоподавление, вдвое лучше предыдущего поколения;

встроенный монитор сердечного ритма;

живой перевод на базе Apple Intelligence;

улучшенное прилегание наушников благодаря анализу более 10 тыс. 3D-сканов ушей;

пять размеров амбушюр на выбор:

пятое поколение защиты от воды — можно бегать, потеть и даже нырять;

8 часов работы без подзарядки и до 10 часов в режиме слухового аппарата с функцией «Прозрачность»;

Цена AirPods Pro 3 — $249.

«Сегодня мы опираемся на эти инновации и расширяем наше лидерство в сфере качества звука мирового класса, представляя следующее поколение AirPods Pro», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Apple утверждает, что AirPods Pro 3 предлагают «лучшее в мире ANC». Обновленные амбушюры из пенопласта призваны обеспечить лучшую шумоизоляцию, а алгоритмы позволяют вдвое эффективнее гасить шум по сравнению с предыдущим поколением. Живой перевод работает так: система снижает громкость постороннего динамика и воспроизводит сказанное на вашем языке в реальном времени.

Вместе с AirPods Pro 3 осенью выйдет iOS 26которая принесет дополнительные возможности для всей линейки AirPods. Наушники можно будет использовать как пульт дистанционного управления камерой iPhone. AirPods 4 и AirPods Pro 2 получат поддержку студийного аудио для музыки, видео и подкастов, а также лучшее качество звонков. Кроме того, система автоматически будет напоминать о зарядке и ставить воспроизведение на паузу, если вы заснете с наушниками.

AirPods Pro последний раз получали большое обновление еще в 2021 году, когда вышло второе поколение с улучшенным шумоподавлением, качественным звуком и динамиком в кейсе. В 2023-м появилась версия с USB-C и защитой от пыли, но настоящий рывок в линейке Apple делает именно сейчас — с AirPods Pro 3.

Источник: Apple