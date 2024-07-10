Samsung представила наушники Galaxy Buds 3 и 3 Pro, похожие на AirPods и Cybertruck, по цене от $180

Samsung представила новые наушники Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Buds 3. Компания отошла от эксклюзивного дизайна прошлых поколений и сделала их несколько похожими на Apple AirPods, особенно в белом цвете.

Обе модели наушников также имеют металлически-серый вариант, который, в свою очередь, напоминает о Tesla Cybertruck. В пресс-релизе Samsung говорится, что формфактор с ножкой обеспечивает лучший комфорт и удержание в ушах. Элементы управления Galaxy Buds теперь в основном идентичны тем, что имеют AirPods Pro.

Buds 3 Pro по цене $249,99 имеют на каждом наушнике тонкий светодиодный индикатор, который может светиться, чтобы показать статус соединения Bluetooth, также он может светиться постоянно. Pro имеют силиконовые вкладки, зато обычные Buds 3 за $179,99 имеют открытый дизайн для людей, которым не нравится ощущение заложенных ушей.

Обе модели предлагают активное шумоподавление. Качество и мощность аудио могут быть лучше на Buds 3 Pro, поскольку они содержат двусторонние драйверы в каждом наушнике, тогда как стандартные Buds 3 имеют только один драйвер. Buds 3 Pro теперь имеет адаптивное шумоподавление, поэтому ANC будет автоматически регулироваться в соответствии с окружением. Когда наушники обнаруживают важные звуки, например сирены, они временно выключают шумоподавление.

Новые наушники Samsung имеют класс защиты от пыли и воды IP57 и поддерживают беспроводную зарядку. Фирменный кодек Bluetooth от Samsung теперь способен передавать беспроводное потоковое аудио до 24 бит / 96 кГц. Полноценный Multipoint все еще отсутствует — наушники предлагают только автоматическое переключение между устройствами Samsung.

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Buds 3 Pro имеют немного большее время работы от батареи — до 6 часов или всего на 26 часов с ANC, включая подзарядку от футляра. Buds 3 может работать 5 и 24 часа соответственно — или 6 и 30 часов, если не включать ANC. Samsung утверждает, что качество голосовых звонков значительно улучшилось благодаря включению сверхширокополосной связи — функции, которая уже появилась у конкурентов Pixel Buds Pro. Наушники Samsung Buds 3 Pro и Buds 3 доступны для предварительного заказа сегодня и поступят в продажу 24 июля.

Источник: The Verge

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