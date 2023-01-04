Антимонопольный комитет возбудил дело против Philip Morris из-за намеренного уменьшения вредности IQOS

Антимонопольный комитет начал расследование против Philip Morris из-за распространения неподтвержденной информации о меньшем риске для здоровья от IQOS по сравнению с обычными табачными сигаретами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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АМКУ открыл дело еще 30 декабря, но публично сообщил об этом только сейчас. Фигурантом расследования АМКУ является ООО «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн», официальный представитель Philip Morris International — производителя систем нагрева табака IQOS — в Украине.

Основанием для возбуждения дела стало обращение потребителя — он передал Комитету заявление, в котором сообщил, что на протяжении 2018-2021 годов употреблял табачные изделия для электрического нагрева HEETS системы IQOS и ошибочно считал, что эти продукты более безопасны для его здоровья, чем обычные табачные сигареты. В то же время, в заявлении потребитель сообщил, что он не нашел надлежащих подтверждений правдивости этой информации от разработчика IQOS.

В АМКУ отмечают, что компания «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» не предоставила Комитету надлежащих документальных подтверждений правдивости, точности и полноты утверждений, которые компания распространяет в Украине:

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«полный переход на IQOS представляет меньший риск для вашего здоровья, чем продолжение курения»;

«IQOS выделяет на 95% меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами» правдив.

Антимонопольный комитет обращает внимание на данные Министерства здравоохранения Украины и международные исследования, которые свидетельствуют, что любая система нагрева табака опасна и не уменьшает риски от курения. Следовательно, АМКУ видит в действиях производителя IQOS признаки нарушения, предусмотренного статьей 15 1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» — распространение вводящей в заблуждение информации.

В июле 2022 года в Украине вступил в силу запрет на курение е-сигарет в общественных местах.