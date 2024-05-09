Аня Тейлор-Джой умоляла Дени Вильнёва о камео в фильме «Дюна 2» — и едва не потеряла роль из-за участия в «Фуриозе»

Роль Алии в исполнении Ани Тейлор-Джой в фильме «Дюна: Часть вторая» была короткой, но актриса рассказала, на какие жертвы она пошла ради нее. Она едва уговорила режиссера Дени Вильнёва, «разрывалась» между графиками съемок «Дюны» и «Фуриозы», между Австралией и Абу-Даби.

В интервью Variety Тейлор-Джой сказала, что она была настолько увлечена этой ролью, что была готова «подергать за ниточки», чтобы это произошло. Это было легче сказать, чем сделать, поскольку актриса была плотно вовлечена в съемочный процесс «Фуриозы» в Австралии. Она умоляла Вильнева о своем появлении в фильме, даже если для этого ей нужно было ехать в Абу-Даби, где проходили съемки. Режиссер хотел ее видеть в фильме, но не считал, что у Ани получится совместить две ленты и что она не сможет появиться во второй «Дюне».

Важность роли в том, что третья «Дюна» на тот момент была лишь концептом, и появление во второй части еще не родившейся Алии вообще могло стать первым и последним появлением актрисы во франшизе. Сейчас работа над фильмом «Дюна: Мессия» продолжается и уверенности в ее появлении больше, хотя лента еще не получила окончательный «зеленый свет».

Во время работы над «Фуриозой» агенты Тейлор-Джой сообщили ей, что производство «Дюна: Часть вторая» начато без нее. Когда она вернулась из Австралии, Вильнев сказал, что они все еще могут снять сцену. «Я заключил соглашение со студией: если я не выхожу из бюджета и делаю все вовремя, я мог бы это сделать», — говорил режиссер по словам актрисы. Ее камео во второй части протолкнули, однако актриса возражала против появления в сцене наедине. Ее роль скрывали до последнего момента, даже до того, что в ранних версиях фильма лицо было размытым. В результате большинство узнали о роли только на премьере.

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Источники: Variety, The Hollywood Reporter