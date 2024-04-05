Дени Вильнев уже работает над «Дюна 3», а дальше хочет срежиссировать фильм «Ядерная война: сценарий»

Legendary после успеха «Дюны» продолжит сотрудничество с режиссером — на данный момент вторая часть фильма, который адаптирует роман Фрэнка Герберта заработала $631,2 млн в прокате.

По данным Variety, кинокомпания приобрела права на экранизацию научно-популярного бестселлера The New York Times от лауреата Пулитцеровской премии Энни Якобсен. Книга исследует сценарий того, что произойдет в случае ядерной войны, и основывается на десятках новых эксклюзивных интервью с военными и гражданскими экспертами, которые создавали оружие.

Дени Вильнев ведет переговоры об участии в проекте, в качестве продюсера и режиссера. Сама Якобсен также известна как сценарист и телевизионный продюсер, среди ее заслуг — сериал «Джек Райан».

Между тем предыдущая работа Legendary и Вильнева — «Дюна: Часть вторая» — все еще собирает деньги в прокате. На данный момент фильм заработал $631,2 млн по всему миру и сейчас считается самым кассовым в 2024 году. Первая часть вышла еще в 2021 году, собрала $407,5 млн и получила 10 номинаций на премию «Оскар» (из них — шесть побед).

Третья часть серии «Мессия Дюны» сейчас в разработке — Legendary, хоть и не называет дат запуска, однако планирует выпустить ее до экранизации книги Якобсен. В декабре Вильнев заявлял, что сценарий третьей части «почти готов», а в феврале уточнил, что она станет финальной для серии

Согласно оригинальному произведению Фрэнка Герберта, действие третьей части начинается на 13-м году правления Пола Атрида в качестве Императора, когда против него готовится заговор.