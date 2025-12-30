Аниме One Piece официально завершило первый сезон спустя 26 лет — вышел 1155-й эпизод

Аниме One Piece наконец берет паузу и впервые за 26 лет меняет формат. Для фанатов, которые с 1999 года привыкли видеть One Piece каждую неделю без долгих перерывов, это конец целой эпохи.

28 декабря вышел 1155-й эпизод, который завершает первый сезон и становится финалом арки Egghead. Со следующего года аниме отойдет от привычного еженедельного режима и новых серий не будет до апреля. Toei Animation готовит переход на сезонную модель, которую планировала уже некоторое время.

Toei решила поставить точку в непрерывном марафоне последним эпизодом в декабре. Раньше иногда говорили, что в One Piece уже было более 20 сезонов, но имели в виду сюжетные арки. Они выходили без пауз и не работали как классические телевизионные сезоны. Теперь структура меняется официально, а 1155-й эпизод в каком-то смысле можно назвать финалом первого сезона.

Когда вернется One Piece?

Аниме стартует в новом формате уже 5 апреля 2026 года. Второй сезон будет состоять из 13 еженедельных эпизодов, после чего будет трехмесячный перерыв, а дальше — еще 13 серий второй половины сезона. В новом режиме One Piece будет получать 26 эпизодов в год, вместо привычных 40+. Это меньше, чем было раньше, но ближе к темпам современных сериалов.

При этом многие фанаты давно признавали, что за 26 лет в сериале накопилось немало растянутых моментов и лишних сцен, так что более компактный формат может пойти истории на пользу. Впрочем, часть аудитории волнуется, что сюжетные арки теперь будут длиться дольше из-за меньшего количества серий в год. Окончательно это станет понятно уже после старта сезонного формата.

Кроме того, 2026 год станет знаковым для франшизы: вместе с изменениями в графике выхода аниме, 10 марта запланирована премьера 2-го сезона экранизации «Ван Пис». Всего выйдет восемь эпизодов и они выйдут ровно через три года после премьеры первого сезона. Еще до премьеры второго, Netflix объявила продолжение на третий сезон.

Источник: The Gamer