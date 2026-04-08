Ван Пис (One Piece) получил название 3-го сезона и анимационный спешл от Lego на Netflix

«Ван Пис» идет полным ходом: Netflix объявил название будущего третьего сезона и заказал анимационный спешл от Lego на сентябрь. Третий сезон приключенческого сериала — адаптации культовой манги Эйитиро Оды — получил название «One Piece: The Battle of Alabasta» («Ван Пис: Битва за Алабасту»).





Премьера запланирована на 2027 год. По сюжету Манки Д. Луффи и команда Соломенной шляпы отправятся в пустынное королевство Алабаста — родину принцессы Виви. Официальное описание дает следующий сюжет:

«Восстание угрожает расколоть страну изнутри — и за ним тайно стоит один из Семи Военачальников Моря, безжалостный сэр Крокодайл, и его подпольный синдикат Baroque Works, стремящиеся захватить Алабасту».

Кроме того, стриминг показал первый взгляд на «The One Piece» — будущий аниме-сериал от WIT Studio, который переосмысливает сагу Голубого моря. «Ван Пис» собрал почти 100 миллионов просмотров на Netflix с момента дебюта в 2023 году.

«В сезоне, где в центре — неразрывные связи и невозможный выбор, Соломенные шляпы должны остановить гражданскую войну и победить могущественного военачальника, чтобы спасти королевство Виви, пока оно не рассыпалось в песок. Зрителей ждут грозные новые враги и совершенно новые миры, где ставки никогда не были выше», — говорится далее в описании.

29 сентября сериал расширится двухрозовым анимационным спешлом от Lego, который перескажет события первых двух сезонов в формате кирпичной комедии и экшена. Напомним, второй сезон вышел 10 марта 2026 года и дебютировал на первом месте Глобального топ-10, где остается до сих пор.





«Сага об Алабасте — одна из самых любимых во всем «Ван Пис» — и один из наших личных любимых арков, — поэтому для нас огромная честь воплотить ее в жизнь», — заявили шоураннеры Джо Трейс и Ян Стоукс.

В третьем сезоне появятся новые актеры: Ксоло Маридуэнья сыграет Портгаса Д. Айса, а лауреат премии «Тони» Коул Эскола — театрального убийцы Бон Клэя. Микаэла Гувер, Джо Манганьелло, Лера Абова и Сэндхил Рамамурти повышены до статуса постоянных членов актерского состава.

«Третий сезон опирается на все, что мы сделали раньше, чтобы рассказать военную историю — эпическую и эмоциональную, зрелищную и неожиданную. Мы не можем дождаться, когда фаны присоединятся к нам в Алабасте, где ставки высоки… а утки — большие», — добавляют Джо и Ян.

Съемки третьего сезона начались 24 ноября 2025 года в Кейптауне, Южная Африка, и должны завершиться до 19 июня 2026 года. Параллельно Netflix активно развивает аниме-направление: недавно на AnimeJapan — крупнейшем аниме-шоу в мире — стриминг представил новый пакет проектов, в частности футбольный сериал «Blue Lock», темное фэнтези «Jujutsu Kaisen» и сверхъестественную комедию «Dandelion».

Источник: Variety