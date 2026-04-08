Новости Кино 08.04.2026 comment views icon

Ван Пис (One Piece) получил название 3-го сезона и анимационный спешл от Lego на Netflix

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Ван Піс (One Piece) отримав назву 3-го сезону та анімаційний спешл від Lego на Netflix

«Ван Пис» идет полным ходом: Netflix объявил название будущего третьего сезона и заказал анимационный спешл от Lego на сентябрь. Третий сезон приключенческого сериала — адаптации культовой манги Эйитиро Оды — получил название «One Piece: The Battle of Alabasta» («Ван Пис: Битва за Алабасту»).


Премьера запланирована на 2027 год. По сюжету Манки Д. Луффи и команда Соломенной шляпы отправятся в пустынное королевство Алабаста — родину принцессы Виви. Официальное описание дает следующий сюжет:

«Восстание угрожает расколоть страну изнутри — и за ним тайно стоит один из Семи Военачальников Моря, безжалостный сэр Крокодайл, и его подпольный синдикат Baroque Works, стремящиеся захватить Алабасту».

Кроме того, стриминг показал первый взгляд на «The One Piece» — будущий аниме-сериал от WIT Studio, который переосмысливает сагу Голубого моря. «Ван Пис» собрал почти 100 миллионов просмотров на Netflix с момента дебюта в 2023 году.

«В сезоне, где в центре — неразрывные связи и невозможный выбор, Соломенные шляпы должны остановить гражданскую войну и победить могущественного военачальника, чтобы спасти королевство Виви, пока оно не рассыпалось в песок. Зрителей ждут грозные новые враги и совершенно новые миры, где ставки никогда не были выше», — говорится далее в описании.

29 сентября сериал расширится двухрозовым анимационным спешлом от Lego, который перескажет события первых двух сезонов в формате кирпичной комедии и экшена. Напомним, второй сезон вышел 10 марта 2026 года и дебютировал на первом месте Глобального топ-10, где остается до сих пор.


«Сага об Алабасте — одна из самых любимых во всем «Ван Пис» — и один из наших личных любимых арков, — поэтому для нас огромная честь воплотить ее в жизнь», — заявили шоураннеры Джо Трейс и Ян Стоукс.

В третьем сезоне появятся новые актеры: Ксоло Маридуэнья сыграет Портгаса Д. Айса, а лауреат премии «Тони» Коул Эскола — театрального убийцы Бон Клэя. Микаэла Гувер, Джо Манганьелло, Лера Абова и Сэндхил Рамамурти повышены до статуса постоянных членов актерского состава.

«Третий сезон опирается на все, что мы сделали раньше, чтобы рассказать военную историю — эпическую и эмоциональную, зрелищную и неожиданную. Мы не можем дождаться, когда фаны присоединятся к нам в Алабасте, где ставки высоки… а утки — большие», — добавляют Джо и Ян.

Съемки третьего сезона начались 24 ноября 2025 года в Кейптауне, Южная Африка, и должны завершиться до 19 июня 2026 года. Параллельно Netflix активно развивает аниме-направление: недавно на AnimeJapan — крупнейшем аниме-шоу в мире — стриминг представил новый пакет проектов, в частности футбольный сериал «Blue Lock», темное фэнтези «Jujutsu Kaisen» и сверхъестественную комедию «Dandelion».

Актор Зоро з серіалу «Ван Піс» обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece

Спецпроекты
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Источник: Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
Netflix поднял цены на все подписки: даже с рекламой
Тарантино и Сталлоне снимут сериал о гангстерах 1930-х годов
"Пацаны" останутся без хеппи-энда: не все герои доживут до финала
"Ради всего человечества": завершение истории в 6 сезоне и спин-офф Star City
Второй сезон "Фоллаут" собрал 100 млн зрителей
Второй сезон "Ван Пис" получил 100% на Rotten Tomatoes: третий — выйдет "максимально скоро"
Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"
Assassin's Creed от Netflix: съемки стартовали в Италии, пригласили актеров из "Основания" и "Рыцаря семи королевств"
HBO выпустила первый трейлер сериала "Гарри Поттер": релиз — в этом году!
На Netflix вышел второй сезон "Ван Пис": сразу с 8 эпизодами
"Крик 8" получил новых сценаристов и вероятную дату премьеры
Сериал "Одни из нас" представил актера, который сыграет отца Эбби
Paramount покупает Warner Bros за $110 млрд после отказа Netflix
Новый "Гарри Поттер": HBO показывает процесс создания сериала
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Netflix раскрыл дату выхода "Приключений Клиффа Бута" с Брэдом Питтом
Apple TV выкупила права на "Разделение": сериал получит +2 сезона
Сериал "Хитмэн" отменили после 10 лет разработки
Фаны довольны: фильм "Острые козырьки" стартовал с 93% на Rotten Tomatoes
Найдены утраченные эпизоды "Доктора Кто" из 1960-х годов: их выпустят в эфир
Трейлер финала "Пацанов" показывает Хоумлендера в Белом доме
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить