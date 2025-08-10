Netflix продлил сериал "Ван-Пис" на третий сезон и показал тизер второго

Новости Кино 10.08.2025 comment views icon

Хорошие новости для фанов «Ван-Пис» — Netflix наконец представил первый тизер второго сезона и вместе с тем продлил сериал на третий.

«Ван-Пис» — это «живая» адаптация манги Еичиро Оды 1997 года, которая повествует о приключениях пиратов-беглецов под предводительством Манки Д. Луффи (Иньяки Годой), который после поедания дьявольского плода получил способность растягивать свое тело как резину. В первом сезоне он понемногу собирал свою команду, к которой присоединились охотник за головами Ророноа Зоро (Маккенью), загадочная воровка Нами (Эмили Радд), мастер стрельбы из рогатки Уосопп (Джейкоб Ромеро Гибсон) и шеф-повар, практикующий боевые искусства, по имени Санджи (Тез Скайларуси).

Манкі Д. Луффі і його команда піратів / Netflix
Манки Д. Луффи и его команда пиратов / Netflix

Во втором сезоне состав пиратов пополнят врач и один из любимых персонажей среди фанов манги Тони Тони Чоппер (озвучивает Микаэла Гувер) и археолог Нико Робин (Лера Абова).

Другий сезон «Ван Піс» / One Piece представив Тоні Тоні Чоппера у версії Netflix — оленя і лікаря Солом'яних капелюхів
Тони Тони Чоппер в сериале «Ван-Пис» / Netflix

Среди остальных актеров-новичков в тизере можно заметить Каллума Керра в роли Смокера, одного из новых антагонистов шоу.

Каллум Керр у ролі Капітана Смокера у другому сезоні "Ван Піс" / Netflix
Каллум Керр в роли Капитана Смокера во втором сезоне «Ван-Пис» / Netflix

Второй сезон, согласно официальному синопсису, обещает «еще более свирепых соперников и опасные задачи» для команды:

«Луффи и Пираты Соломенной Шляпы отправляются в плавание к Гранд-Лайну — легендарному участку моря, где опасность и чудеса ждут на каждом шагу. Путешествуя этим непредсказуемым регионом в поисках самого большого сокровища мира, они встретят странные острова и множество грозных новых врагов».

Вместе с тем Netflix анонсировал третий сезон «Ван-Пис» (его производство начнется в Кейптауне, Южная Африка, позже в этом году), хотя на данный момент до сих пор неизвестна точная дата выхода второго — только 2026 год.

Ранее продюсеры «Ван-Пис» смело заявили о надежде снять 12 сезонов «живого» шоу, учитывая большой объем исходного материала. Манга Оды содержит более 1080 разделов, где для первого сезона из 8 эпизодов адаптировали около 100.

Тизер (на украинском)

Тизер (оригинал)

