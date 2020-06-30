Apple назвала самые лучшие iOS-приложения и игры 2020 года
Apple объявила имена лауреатов традиционной ежегодной премии Design Awards, присуждаемой купертиновским гигантом разработчикам iOS-приложений и игр за выдающийся дизайн, инновации, изобретательность и технические достижения. В этом году победителей восемь — по четыре в каждой из категорий (игры и приложения).
Победители, кроме признания, получили от Apple алюминиевый куб с фирменной гравировкой Apple и технику компании.
Лучшие приложения:
- Darkroom от Bergen Co. — бесплатный фото- и видеоредактор для iPhone и iPad с «интуитивно понятным управлением». Приложение задействует технологии Apple, в том числе API-интерфейсы для фото и камеры, быстрые действия на главном экране, контекстные меню и тактильный отклик. Это яркий пример мобильного медиаредактора с широкими возможностями, который оценят как обычные пользователи, так и профессиональные фотографы, утверждают в Apple.
- Looom от iorama.studio — приложение для рисования анимации на iPad для любителей и профессионалов. Оно максимально задействует технологии Apple, в том числе Apple Pencil и темный режим. Стоимость — $9,99.
- Shapr3D от Shapr3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag — бесплатное CAD-приложение для iPad, которое подойдет для создания сложных 3D-моделей. Приложение задействует возможности фирменной платформы дополненной реальности ARKit и функции перетаскивания, а позже в этом году научится использовать сканер LiDAR для автоматического создания точного 2D плана этажа и 3D модели помещения в качестве основы для проектирования. Дизайн можно просматривать в реальном масштабе с помощью технологий дополненной реальности прямо в отсканированном помещении.
- StaffPad от StaffPad Ltd — музыкальная программа для преобразования рукописных нот в цифровой формат на iPad. Приложение поддерживает работу Apple Pencil, перетаскивание и Core ML, позволяя сканировать каждый такт и сохранять его в виде нот, которые можно редактировать с помощью интуитивно понятных сенсорных инструментов или того же Apple Pencil. Стоит $89,99.
Лучшие игры:
- Sayonara Wild Hearts от разработчика Simogo и издателя Annapurna Interactive — бесплатная музыкальная аркада для iPhone, iPad и Apple TV. В ней активно применяются технологии Apple, включая API Metal и Game Center, пространственное аудио и игровые контроллеры. В описании проекта выделяют впечатляющие сюрреалистические пейзажи, завораживающие визуальные эффекты и захватывающий динамичный игровой процесс.
- Sky: Children of the Light — условно-бесплатный «социальный квест-проект» от thatgamecompany для iPhone и iPad с многопользовательским режимом и зрелищным видеорядом. Игроки отправляются в полет по живописным просторам волшебного королевства, чтобы вернуть упавшие звезды обратно на небо.
- Song of Bloom — головоломка от инди-разработчика Филиппа Столленмайера для iPhone и iPad. Игроки следят за повествованием, которое динамично излагается в виде визуальных образов в разных стилях. Стоит $1,99.
- Where Cards Fall — бесплатная приключенческая игра на графическом 3D API Metal от разработчика The Game Band и издателя Snowman. Доступна для iPhone и iPad.
Источник: Apple
- За последние 20 лет премию Apple Design Award получили более 250 разработчиков.
- Список прошлогодних победителей Apple Design Awards тут.