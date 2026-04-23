Новости Игры 23.04.2026

Control: Ultimate Edition вышла на iPhone и iPad за $5 — поддерживаются все iPhone 15 Pro и новее

Remedy Entertainment выпустила Control: Ultimate Edition для iPhone и iPad. Игра появилась в App Store 22 апреля 2026 года по цене $5 и доступна как universal purchase — одна покупка охватывает iPhone, iPad и Mac одновременно.


В издание входит полная версия игры со всеми дополнениями. Это The Foundation и AWE — два сюжетных дополнения, которые расширяют основную кампанию и добавляют несколько часов новых локаций и боев.

Игра вышла в 2019 году на ПК и консолях и стала одной из самых заметных работ студии. Control разворачивается в здании Федерального бюро контроля, где законы физики начинают рассыпаться, а главная героиня Джесси Фейден получает способность к телекинезу. Игроки швыряют предметы во врагов, уворачиваются от аномальных атак и распутывают параноидальный лор в стиле «Пошедших не так секретных материалов».

Для мобильной версии Remedy переделала интерфейс и систему управления под тачскрин. Прицеливание и головоломки адаптировали под сенсорный ввод, но игра также поддерживает физические контроллеры. Для серьезного прохождения — особенно в боях — геймпад будет лучшим решением.


Минимальные требования по железу: iPhone с чипом A17 Pro или более новым. Это значит, что подойдут iPhone 15 Pro и Pro Max, а также все модели iPhone 16 и iPhone 17. Для iPad нужен чип M-серии или A17 Pro. Базовый iPad с A16 игру не запустит, тогда как любой iPad Air или iPad Pro последних четырех лет поддерживается без проблем.

Для сравнения: когда Control выходила в 2019 году, она требовала видеокарту уровня GTX 1060 и вызывала жалобы на оптимизацию даже на мощных ПК. То, что сегодня эта игра запускается на смартфоне за $5, довольно красноречиво говорит об эволюции мобильного железа.

Control продолжает волну крупных портов на платформы Apple. За последние годы на iPhone и iPad появились несколько частей Resident Evil, Death Stranding и Assassin’s Creed Mirage. На Mac отыгрывают Cyberpunk 2077 и Lies of P. Apple активно привлекает разработчиков и постепенно превращает свои платформы в полноценное игровое направление — пусть и не первый выбор для хардкорных геймеров.

Версия для Mac вышла раньше. Сейчас все три платформы объединены в одну покупку: заплатив $5 один раз, игрок получает доступ к игре на всех устройствах Apple.

Источник: Engadget

