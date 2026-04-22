banner
Новости IT-бизнес 22.04.2026

Первая большая проблема Джона Тернуса в Apple — это ИИ

author avatar

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Перша велика проблема Джона Тернуса у Apple — це ШІ

Меньше года назад Apple попала в заголовки из-за отсутствия анонсов в области ИИ на ежегодной конференции WWDC. И Джон Тернус, нынешний старший вице-президент по аппаратной инженерии, когда займет должность генерального директора 1 сентября, должен будет что-то сделать с такой ситуацией.


Когда Apple объявила о его назначении — официальном пресс-релизе слово «ИИ» не упоминалось ни разу. Тернус — 25-летний ветеран Apple и первый за примерно 30 лет генеральный директор, который пришел из аппаратного сектора. По словам Apple, он руководил аппаратной инженерией каждой модели iPad, а также новейшей линейки iPhone и AirPods.

В анонсе компания отметила работу Тернуса над улучшением шумоподавления и функций здоровья слуха в AirPods, наблюдение за дебютом MacBook Neo, а также повышение долговечности и ремонтопригодности продуктов Apple. Ни разу компания не упомянула о его планах или соответствующем опыте в развитии ИИ. А учитывая то, что внимание всех приковано к высшему руководству Apple после более года невыполненных обещаний относительно ИИ-ассистента компании, это непременно будет замечено.

Поэтому, все негативное наследие Apple по ИИ ложится на плечи человека, который никогда публично не формулировал ИИ-стратегию. Аналитик рынка Боб О’Доннелл заявил Reuters:


«Главным вызовом для Тернуса будет «сформировать более убедительное ИИ-предложение, которое будет меньше зависеть от третьих сторон».

В последние годы за Apple закрепилась репутация компании, отстающей от конкурентов в гонке с ИИ. Ее ИИ-ассистент Siri уступает по возможностям конкурирующим продуктам от Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, а для базовых моделей компания полагается на Apple сторонних разработчиков. Microsoft и Google оба вкладывают все в интеграцию агентских функций ИИ в свои операционные системы — так, как Apple просто не делала. А когда она пыталась, например, с функцией итоговых уведомлений от Apple Intelligence, это привело к скандалам.

«Джон на более коротком поводке после генерального директора мирового класса в лице Тима Кука. Ему нужно демонстрировать успех с самого начала», — говорит аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Конкретных проблем у Тернуса более чем достаточно. Бывший глава ИИ-направления Apple Джон Джианнандреа официально покидает компанию в этом месяце после многочисленных задержек в разработке более мощной версии Siri на базе ИИ. Вместо того чтобы построить собственную фундаментальную модельApple сделала ставку на Gemini от Google для обеспечения функций Apple Intelligence, включая масштабное обновление Siri, которое ожидается в этом году.

Впрочем, есть и позитивные сигналы. Гене Мюнстер из Deepwater Asset Management смотрит на ситуацию осторожно-оптимистично:

«У Apple есть шанс рассказать инвесторам убедительную историю о «персонализированном ИИ» — но компании еще придется доказать, что она действительно готова его реализовать», — сказал он.

Microsoft, Google, Amazon и Meta ежегодно тратят сотни миллиардов долларов в совокупности на новые дата-центры и ИИ-чипы — и Apple критически отстает в этой гонке капитальных затрат. Параллельно рынок аналитиков все активнее предупреждает: если ИИ-агенты станут основным способом взаимодействия людей с сервисами, App Store с его 30-процентной комиссией может потерять свою роль — а вместе с ней и один из главных источников доходов компании.

Спецпроекты
Источник: The Verge

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить