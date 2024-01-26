Армия США обучается использовать «дешевые дроны с ChatGPT»

Подразделение армии США под названием Geronimo перенимает опыт украинских военных по использованию «дешевых» по военным меркам дронов и проходит обучение по их использованию, вместе с ChatGPT.

Недорогая технология может быть очень, очень эффективной. — генерал Рэнди Джордж.

Арсенал Geronimo включает специальную версию армейского квадрокоптера TS-M800 с тепловизором и компьютерный код, написанный с помощью ChatGPT. По словам старшего прапорщика Кристиана Лера, подразделение еще не имеет разрешения на использование FPV-беспилотников, которые обычно используются в Украине как ударные беспилотники с односторонним управлением, хотя, по его словам, он изучал их использование в Украине.

Но модифицированные квадрокоптеры Geronimo могут многое. Один из TS-M800 имеет сканеры, которые могут находить сигналы мобильной связи и WiFi, с помощью чего они могут идентифицировать позиции условных противников.

Они использовали ChatGPT для создания программного обеспечения на языке программирования Python, которое анализировало связь между MAC-адресами. На основе их движения и моделей связи подразделение Geronimo смогло определить, какие типы устройств они отслеживали.

Лер подчеркнул, что Geronimo использует дешевое оборудование, такое как любительский компьютер Raspberry Pi, и устройства для анализа спектра, такие как HackRF и RTL-SDR. Такие устройства широко используются в Украине для выявления вражеских беспилотников. По его словам, использование Geronimo коммерчески доступных, совместимых с открытым кодом технологий также уменьшает логистический груз, передаёт Defense One.

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