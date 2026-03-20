Новости ИИ 20.03.2026

OpenAI готовит "суперпрограмму": ChatGPT, браузер и Codex в одном решении

Вадим Карпусь

OpenAI готує "суперпрограму": ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні

OpenAI готовит новую настольную программу, которая объединит сразу несколько продуктов компании в одном интерфейсе. Речь идет о чат-боте ChatGPT, собственном браузере и инструменте для генерации кода Codex. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CNBC.


Проект возглавит Фиджи Симо — руководитель направления приложений OpenAI, при поддержке президента компании Грега Брокмана. Она также будет заниматься продвижением продукта после запуска. Внутри компании ставят цель унификации — вместо нескольких отдельных сервисов создать единую платформу, которая упростит пользование и позволит сосредоточить ресурсы на одном продукте.

Официального анонса пока нет, но Симо публично прокомментировала ситуацию. По ее словам, в компании проходят этапы поиска и переориентации, и это нормально. Она добавила:

«Когда новые ставки начинают работать, как мы сейчас видим с Codex, очень важно удвоить усилия и избегать отвлечений. Рада, что мы используем этот момент».

Во внутреннем письме к сотрудникам Симо указала на проблему. По мнению руководства, OpenAI распылила ресурсы между многими приложениями.


«Эта фрагментация замедляет нас и затрудняет достижение нужного уровня качества», — написала она.

На общей встрече команда также обсуждала новый фокус — инструменты для продуктивной работы.

Ключевая идея новой программы заключается в использовании так называемых агентных возможностей ИИ. Такие системы смогут самостоятельно выполнять задачи на компьютере: писать код, анализировать данные, работать с инструментами и принимать решения с минимальным вмешательством человека. Фактически это переход от чат-бота к полноценному цифровому помощнику.

Когда именно выйдет объединенное приложение, пока не сообщается. Также неизвестно, какими будут аппаратные требования для его полноценной работы — понадобится ли мощный GPU и NPU. Но направление понятно: OpenAI хочет сделать один универсальный инструмент вместо набора разрозненных сервисов.

Источник: engadget

