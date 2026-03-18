GPT-5.4 mini почти как флагман: новая модель уже доступна бесплатно в ChatGPT

В начале марта OpenAI запустила модель GPT-5.4 и сразу позиционировала ее как инструмент для профессиональных задач — программирования, анализа данных и сложной логики. Теперь появились упрощенные версии. Компания представила модели GPT-5.4 mini и GPT-5.4 nano, и одна из них уже доступна в ChatGPT без подписки. При этом GPT-5.4 mini в ряде задач показывает результаты, близкие к полной версии.





Для пользователей Free и Go модель GPT-5.4 mini доступна через режим Thinking в меню ChatGPT. Для платных подписчиков она выполняет роль резервной — подхватывает работу, когда исчерпан лимит основной GPT-5.4. OpenAI заявляет, что новинка превосходит GPT-5.0 mini по ключевым направлениям. Речь идет о:

логическом мышлении,

мультимодальности,

работе с инструментами.

Практически это означает, что модель лучше понимает не только текст, но и изображения и аудио, точнее обрабатывает запросы и увереннее пользуется инструментами, например, поиском в сети. И еще один важный момент — скорость. GPT-5.4 mini работает более чем в два раза быстрее предшественника.

Вторая новинка — GPT-5.4 nano — ориентирована на другой сценарий. Это модель для задач, где главное скорость и цена: классификация данных, извлечение информации, массовая обработка. В самом ChatGPT ее нет — доступ открыли только через API для разработчиков. Стоимость стартует от $0,20 за 1 млн входных токенов, что делает ее выгодной для масштабных систем. OpenAI рассчитывает, что разработчики будут использовать более мощные модели в качестве «мозга», а GPT-5.4 nano — в качестве быстрого исполнителя в ИИ-агентах.





Источник: engadget