ИИ повсюду: Google полностью интегрирует Gemini в устройства Apple

Шадрін Андрій

ШІ всюди: Google цілком інтегрує Gemini у пристрої Apple

Google тестирует версию своего приложения Gemini для macOS, сообщает Bloomberg. Приложение выведет ИИ-ассистента на неизведанную территорию и поставит его в более прямую конкуренцию с ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, оба из которых предлагают отдельные приложения для Mac.


Благодаря партнерству Apple и Google в сфере ИИ, независимо от того, увидит приложение мир или нет, часть технологий, лежащих в основе Gemini, в будущем будет работать на macOS. Google и Apple объявили еще в январе, что модели Google Gemini будут питать будущие версии Apple Intelligence. Также сообщается, что Apple переделывает Siri в более похожего на чатбота ассистента — опыт, который, предположительно, станет возможным благодаря Gemini.

Gemini остается доступным через веб-сайт, и похоже, что приложение для macOS предлагает тот же набор функций — возможность отвечать на запросы, искать в интернете и генерировать текст, изображения и код. Главным отличием приложения для Mac может стать функция под названием «Desktop Intelligence», которая предоставляет Gemini новый источник информации и контекста для ответов.

«Когда вы включаете приложения для Desktop Intelligence, вы позволяете Gemini видеть то, что видите вы (например, контекст экрана), и получать контент непосредственно из этих приложений для улучшения и персонализации вашего опыта только при использовании Gemini», — так пишет сообщение в коде приложения, просмотренное Bloomberg.

Возможность ссылаться на информацию в приложениях и то, что сейчас отображается на экране, предлагают как приложения Claude, так и ChatGPT для macOS, и это то, на что Gemini способен на мобильных устройствах.


Пока непонятно, сможет ли Gemini для macOS на самом деле выполнять действия в приложениях, которые он может просматривать — например, популярная функция Anthropic Claude Cowork — но Google уже начал предлагать такой опыт в ограниченном формате на смартфонах, так почему бы этому не появиться и на настольных операционных системах. Bloomberg сообщает, что приложение Gemini тестируется с лицами, которые не являются сотрудниками Google, что может свидетельствовать о его предстоящем публичном релизе.

Текущая версия приложения еще ранняя и не включает всех запланированных функций — тестерам сообщили, что пока реализованы только «критические возможности». Внешний вид приложения напоминает уже имеющиеся версии Gemini для iPhone и iPad. Google не предоставил информации о конкретной дате релиза, однако факт внешнего тестирования указывает на то, что публичный выход может быть не за горами. Среди функций, которые Google просит протестировать: генерация изображений, видео и музыки, работа с таблицами и диаграммами, поддержка кодинга, анализ документов, а также сохранение истории разговоров.

Подобный подход — когда ИИ имеет доступ к личным данным пользователя на устройстве и в облаке — в последнее время стремительно набирает популярность. Специализированные инструменты вроде Manus и Openclaw ориентированы на опытных пользователей, однако для широкой аудитории важнее ИИ, который может незаметно обращаться к почте, календарю, фотографиям и другим личным данным без лишних технических сложностей. Именно на это и направлена Desktop Intelligence.

Параллельно Google уже запустил функцию Personal Intelligence для Gemini, которая позволяет извлекать данные из Gmail, Google Фото, YouTube и поиска, а также интегрируется с инструментами Workspace — в частности Google Drive. На Mac этот подход развивается дальше: например, если спросить Gemini об идеях для отпуска, он сможет заглянуть в вашу почту, найти билеты, бронирования и маршруты и ответить на основе реальных личных данных. Похожую логику реализует и Claude Cowork от Anthropic, однако в его случае интеграция происходит в экосистеме Microsoft Office 365.

