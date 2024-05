Армия Израиля применила беспилотные БТР M113 «Zelda» в Рафахе — дистанционно управляемое вооружение и грузоподъемность 4 т

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула дистанционно управляемые бронетранспортеры M113 «Zelda» на в Рафахе. Также тяжелые беспилотники были замечены недавно в Джабалии, а по некоторым свидетельствам, еще в феврале. Армия использует беспилотные БТР в зонах высокого риска, чтобы сохранить жизнь личному составу.

Gaza war unit tracker сообщает, что командир ЦАХАЛа, знакомый с этой технологией, подтвердил: M113 с дистанционным управлением использовались с начала войны. Некоторые из этих машин оснащены дистанционно управляемыми противотанковыми вооружениями, что обеспечивает дополнительную огневую мощь и гибкость применения.

IDF remote-controlled M113 «Zelda» seen on Zaruub Hill in Rafah. One like this was seen a few days ago already in Jabaliya, and once before that in February. They explode on impact.

I asked an IDF commander familiar with this type of weapon and was told that the IDF has used… pic.twitter.com/diIQbpgQkP

— Gaza war unit tracker (@2023gazawar) May 27, 2024