Армия Израиля применила беспилотные БТР M113 «Zelda» в Рафахе — дистанционно управляемое вооружение и грузоподъемность 4 т

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула дистанционно управляемые бронетранспортеры M113 «Zelda» на в Рафахе. Также тяжелые беспилотники были замечены недавно в Джабалии, а по некоторым свидетельствам, еще в феврале. Армия использует беспилотные БТР в зонах высокого риска, чтобы сохранить жизнь личному составу.

Gaza war unit tracker сообщает, что командир ЦАХАЛа, знакомый с этой технологией, подтвердил: M113 с дистанционным управлением использовались с начала войны. Некоторые из этих машин оснащены дистанционно управляемыми противотанковыми вооружениями, что обеспечивает дополнительную огневую мощь и гибкость применения.

IDF remote-controlled M113 «Zelda» seen on Zaruub Hill in Rafah. One like this was seen a few days ago already in Jabaliya, and once before that in February. They explode on impact. I asked an IDF commander familiar with this type of weapon and was told that the IDF has used… pic.twitter.com/diIQbpgQkP — Gaza war unit tracker (@2023gazawar) May 27, 2024

M113 без экипажа развертываются в районах с высоким риском, чтобы уменьшить количество потерь и серьезных ранений во время сложных городских рейдов. Эти транспортные средства повышают способность ЦАХАЛ проводить операции в густонаселенных районах, сводя к минимуму опасность для солдат.

БТР M113 «Zelda» — израильская модификация американского M113, адаптированная к жаркому климату страны. Бронетранспортер имеет крепления для 1х 12,7 мм пулемета и 4x 7,62 мм. Беспилотная модификация создана в 2014 году. Управление беспилотным БТР осуществляется с автомобиля. Модель без экипажа развивает скорость до 50 км/ч, может нести 4 т нагрузки и доставлять припасы на линии фронта.

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Источник: Defence Blog