Новости
Aston Martin представил концепт премиального летающего автомобиля Volante Vision
13

Aston Martin представил концепт премиального летающего автомобиля Volante Vision

Aston Martin представил концепт премиального летающего автомобиля Volante Vision

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin продолжает пробовать свои силы в смежных областях и после работы над премиальной электрической субмариной Project Neptune предложил свой вариант летающего автомобиля Volante Vision. Концепт создан совместно с Университетом Крэнфилда и компанией Rolls-Royce.

Полное название модели звучит как Aston Martin Volante Vision Concept, она представляет собой трехместный «летающий автомобиль», способный взлетать и приземляться вертикально. Такой способ передвижения (VTOL, Vertical Take-Off and Landing) позволяет использовать для взлета/посадки достаточно компактные площадки, в отличие от длинных взлетных полос, которые требуются для современных бизнес-джетов.

1111

Летающий автомобиль Aston Martin Volante Vision оснащен гибридной двигательной установкой и несколькими винтами, задний крупный пропеллер создает подъемную силу, а два передних могут менять ось вращения, благодаря чему помогают при взлете и обеспечивают поступательное движение при горизонтальном полете.

Естественно для данного производителя особое внимание уделено дизайну и отделке салона Volante Vision — это действительно премиальное средство передвижения, которое вряд ли будет использоваться в роли такси для всех желающих.

11111

Отметим, что несмотря на то, что Aston Martin работает над данным летающим автомобилем совместно с Rolls-Royce, этот проект будет абсолютно отдельным от анонсированного сегодня летающего такси Rolls-Royce.

Источники: Aston Martin, Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить