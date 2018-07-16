Aston Martin представил концепт премиального летающего автомобиля Volante Vision
Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin продолжает пробовать свои силы в смежных областях и после работы над премиальной электрической субмариной Project Neptune предложил свой вариант летающего автомобиля Volante Vision. Концепт создан совместно с Университетом Крэнфилда и компанией Rolls-Royce.
Полное название модели звучит как Aston Martin Volante Vision Concept, она представляет собой трехместный «летающий автомобиль», способный взлетать и приземляться вертикально. Такой способ передвижения (VTOL, Vertical Take-Off and Landing) позволяет использовать для взлета/посадки достаточно компактные площадки, в отличие от длинных взлетных полос, которые требуются для современных бизнес-джетов.
Летающий автомобиль Aston Martin Volante Vision оснащен гибридной двигательной установкой и несколькими винтами, задний крупный пропеллер создает подъемную силу, а два передних могут менять ось вращения, благодаря чему помогают при взлете и обеспечивают поступательное движение при горизонтальном полете.
Естественно для данного производителя особое внимание уделено дизайну и отделке салона Volante Vision — это действительно премиальное средство передвижения, которое вряд ли будет использоваться в роли такси для всех желающих.
Отметим, что несмотря на то, что Aston Martin работает над данным летающим автомобилем совместно с Rolls-Royce, этот проект будет абсолютно отдельным от анонсированного сегодня летающего такси Rolls-Royce.
Источники: Aston Martin, Engadget