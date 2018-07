Rolls-Royce тоже планирует запустить летающее такси. Оно сможет летать на 800 км со скоростью до 400 км/ч

Кроме Uber, Airbus, Volocopter и Kitty Hawk Cora, о которых мы ранее рассказывали в наших новостях, разработку беспилотных летающих такси ведет еще добрый десяток разных технологических и авиастроительных компаний. Причем список этот постоянно пополняется новыми именами. Теперь же свои планы на этот быстроразвивающийся сегмент обозначил знаменитый британский производитель люксовых авто Rolls-Royce.

Представленный британцами концепт летательного аппарата на фоне конкурирующих разработок выделяется в первую очередь конструкцией. Это будет самолет с вертикальным влетом и посадкой EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), рассчитанный на перевозку четырех-пяти пассажиров. Возможность вертикального взлета и посадки практически в любом месте будет обеспечиваться благодаря конструкции крыла, которое будет поворачиваться на 90°. Винты на крыле планируется сделать складными и убирать их полностью, как только аппарат буде выходить на необходимую высоту, чтобы в режиме горизонтального полета сопротивление и шум были минимальными. В этом режиме движителями будут служить винты на хвостовом оперении. Всего планирует установить шесть винтов.

Rolls-Royce разрабатывает свое летающее такси как гибридное, а не полностью электрическое. Электромоторы будут получать необходимую для вращения винтов энергию от генератора мощностью 500 кВт, подключенного к газотурбинному двигателю M250.

Стоит отметить, что ЛА Rolls-Royce предназначен для развертывания именно служб летающего такси, а не для персонального использования.

Гибридная силовая установка не столь экологически «чиста», хотя сам по себе этот вопрос экологии достаточно сложный и в данном случае преимущество это весьма сомнительное с учетом негативного воздействия от производства и утилизации батарей, но этот подход позволяет использовать существующую инфраструктуру и обеспечивает аппарату гораздо большую дальность полета. В частности, фигурирует значение в 800 км. При этом максимальная скорость указывается равной 400 км/ч.

В Rolls-Royce рассчитывают превратить свой концепт EVTOL в реальное летающее такси в первой половине следующего десятилетия. Производитель отдельно подчеркивает, что большинство необходимых для этого технологий есть уже сейчас, а оставшиеся уже на полпути к коммерциализации.

Источник: Rolls-Royce