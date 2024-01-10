ASUS AirVision M1 – умные очки с дисплеями Micro OLED, повышенной конфиденциальностью и поддержкой нескольких виртуальных экранов

На выставке CES 2024 компания ASUS продемонстрировала собственные умные очки под названием AirVision M1. Эти смарт-очки отличаются от других подобных устройств на рынке тем, что они обеспечивают конфиденциальность контента. Благодаря особенностям дизайна, содержимое пользовательского интерфейса остается невидимым для посторонних, обеспечивая конфиденциальность и безопасность просмотра.

Умные очки ASUS AirVision M1 оснащены дисплеями Micro OLED с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) с пиксельной плотностью 58 пикселей на градус, яркостью 1100 кд/м2 и охватом 95% цветового пространства DCI-P3. Новинка имеет угол обзора 57° в вертикальной плоскости и коэффициент пропускания 60%. Очки оснащены сертифицированной TUV технологией фильтрации синего света и устранения мерцания. Благодаря поддержке позиционирования с тремя степенями свободы (3DoF) AirVision M1 позволяют пользователям закреплять экран в определенном месте. Устройство обеспечивает возможность создавать несколько виртуальных экранов в форматах 16:9, 21:9 и 32:9.

Очки оснащены сенсорной панелью на левой скобке, позволяющей регулировать яркость, активировать 3D-режим и закреплять экран. ASUS AirVision M1 лишены собственного процессора, так что для их использования необходимо задействовать вычислительные мощности смартфона или компьютера. Подключение производится через разъем USB-C с поддержкой режима DisplayPort Alt Mode. Умные очки ASUS AirVision M1 оснащены микрофонами и динамиками с функцией шумоподавления.

ASUS пока не сообщила, когда умные очки AirVision M1 поступят в продажу, и какова будет их цена.