ASUS: MacBook Neo за $599 стал "шоком" для индустрии Windows-ПК

ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК

Согенеральный директор ASUS С.Й. Хсу заявил, что новый бюджетный ноутбук Apple MacBook Neo может серьезно изменить расклад сил на рынке ПК. По его словам, стартовая цена $599 стала настоящим «шоком» для индустрии компьютеров на базе Windows.


Во время финансовой конференции руководитель ASUS объяснил, что производители ПК давно привыкли конкурировать с Apple в премиальном сегменте, где цены традиционно высоки. Однако появление доступного ноутбука меняет правила игры.

«В прошлом ценовая политика Apple всегда была высокой. Поэтому выпуск очень бюджетного продукта — это очевидный шок для всей индустрии», — сказал он.

По его словам, потенциальную угрозу уже обсуждает весь рынок персональных компьютеров, включая таких игроков, как Microsoft, Intel и AMD. Слухи о MacBook Neo ходили почти год, поэтому производители ПК уже думают, как отвечать на новое устройство Apple.

В то же время руководитель ASUS считает, что привлекательность MacBook Neo может быть ограниченной. Ноутбук оснащен 8 ГБ «унифицированной памяти», которая фактически выполняет роль оперативной памяти. Пользователи не могут ее расширить после покупки.


Хсу также описал MacBook Neo как устройство для потребления контента, сравнив его с Apple iPad. По его словам, это отличается от сценариев использования полноценных ноутбуков, которые способны выполнять более ресурсоемкие вычислительные задачи.

Несмотря на критику, в независимых обзорах MacBook Neo часто получает отличные оценки. Ноутбук демонстрирует высокую скорость в базовых задачах и даже позволяет запускать легкие игры. Предварительные заказы открыли на прошлой неделе, а начало поставок запланировано на 11 марта. При этом сроки доставки уже увеличились до нескольких недель, что может свидетельствовать о высоком спросе на новинку.

Хсу подчеркнул, что реальное влияние MacBook Neo на рынок ПК станет понятным лишь со временем. По его словам, разница в программном обеспечении может сдерживать пользователей Windows от перехода на ноутбук Apple. Хотя для базовых потребностей, таких как работа с браузером или текстовым редактором, просмотр социальных сетей и медиа, программная платформа не имеет большой разницы.

В то же время Хсу ожидает, что производители компьютеров на базе Windows начнут выпускать модели, которые будут непосредственно конкурировать с новинкой. Однако индустрия ПК сталкивается еще с одной серьезной проблемой — дефицитом памяти, который возник из-за резкого роста спроса на ИИ-вычисления. По данным ASUS, цены на память за квартал выросли более чем на 100%, что подтверждают и другие производители, в частности HP.

Руководитель ASUS предупредил, что когда компания использует имеющиеся запасы памяти и вынуждена будет закупать новые партии, ей придется пересмотреть цены на ноутбуки и компоненты. Это может привести к подорожанию. При этом производитель стремится сохранить конкурентоспособность своих продуктов. Ожидается, что дефицит памяти продлится примерно два года, ведь новые заводы по ее производству начнут работать только в конце 2027 года.

ASUS обновила Zenbook, Vivobook, ROG и ProArt: OLED, новые чипы и автономность до 33 часов

Источник: pcmag

