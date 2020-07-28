ASUS анонсировала игровой монитор ROG Swift PG329Q с частотой 175 Гц, откликом 1 мс и почти полным охватом DCI-P3

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Компания ASUS подготовила к выпуску свой новый игровой монитор под названием ROG Swift PG329Q. Данная новинка имеет диагональ экрана 31,5 дюйма и выполнена на базе Fast IPS панели с разрешением 2560х1440 точек и частотой обновления 175 Гц.

Устройство поддерживает DisplayHDR 600 и обеспечивает пиковую яркость изображения 600 кд/м2. Дополнительно сообщается о поддержке 10-битной обработки цветов и покрытии 98% цветового пространства DCI-P3. Время отклика матрицы при переключениях между градациями серого составляет 1 мс. Упоминается о поддержке технологий переменной частоты обновления от компаний AMD и NVIDIA и собственной технологии ASUS ELMB-sync, которая позволяет снизить размытие изображения в движении и способна работать в тандеме с технологиями AMD и NVIDIA. На задней панели монитора расположен логотип ROG с подсветкой, работой которой можно управлять с помощью ПО ASUS Aura Sync.

Информация о сроках начала продаж и ориентировочной цене игрового монитора ASUS ROG Swift PG329Q пока не сообщается.

Источник: wccftech