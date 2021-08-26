ASUS анонсировала портативный SSD ROG Strix Arion S500 с USB-C 3.2 и скоростью передачи данных до 1050 МБ/с

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Компания ASUS сообщила о выпуске высокоскоростного портативного твердотельного накопителя Strix Arion S500, который стал частью игровой линейки Republic of Gamers.

Портативный накопитель ASUS ROG Strix Arion S500 имеет ёмкость 500 ГБ. Он выполнен на базе технологии NVMe и контроллера Phison. Он включает DRAM-буфер, SLC-кэш и внешний интерфейс подключения USB-C 3.2 Gen 2. Новинка обеспечивает скорость передачи данных до 1050 МБ/с. Устройство поддерживает аппаратное 256-битное AES шифрование. Кроме того, накопитель содержит предустановленное ПО NTI Backup Now EZ, призванное облегчить процесс создания архивных копий важных данных. Дополнительное ПО ROG SSD Dashboard позволяет контролировать важную информацию о накопителе, включая его температуру и состояние.

Накопитель ASUS ROG Strix Arion S500 выполнен в корпусе из алюминиевого сплава и содержит внутреннюю термопрокладку, что должно обеспечить эффективное охлаждение внутренних компонентов. Новинка также содержит систему подсветки Aura Sync. Она может синхронизироваться с подсветкой других Aura-совместимых устройств. Накопитель имеет размеры 124,57×47,76×10,85 мм и массу 107 г.

Портативный накопитель ASUS ROG Strix Arion S500 ёмкостью 500 ГБ уже доступен для предварительного заказа в некоторых магазинах по цене около €132.