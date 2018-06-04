ASUS анонсировала три роутера с поддержкой 802.11ax и пиковой пропускной способностью от 6000 до 11000 Мбит/с

Компания ASUS подготовила к выпуску новую линейку высокопроизводительных роутеров, призванных выполнять возросшие потребности в потреблении данных.

Модель ASUS ROG Rapture GT-AX11000 ориентирована на геймерскую аудиторию. Как отмечает производитель, это первый в мире трёхдиапазонный роутер с поддержкой 802.11ax. Он обеспечивает пиковую совокупную пропускную способность около 11000 Мбит/с: до 1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, до 4804 Мбит/с для двойного диапазона 5 ГГц. Дополнительный диапазон 5 ГГц может быть зарезервирован для игровых устройств. В таком случае сетевая активность других устройств не будет оказывать влияния на игры. Проводное Ethernet соединение обеспечивает скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с. Функция ASUS Game Boost автоматически анализирует сетевую активность и отдаёт приоритет игровому трафику.

Все новые роутеры ASUS с поддержкой стандарта 802.11ax также поддерживают собственную технологию AiMesh, которая позволяет объединять несколько отдельных роутеров в единую ячеистую сеть. Вместе с тем, устройство ASUS AiMesh AX6100 Wi-Fi System изначально создана для этой цели. Новинка включает два отдельных устройства, которые позволяют расширить зону покрытия беспроводной сети на отдалённые уголки дома. Благодаря этому удаётся устранить слепые зоны, которые могут возникать при использовании одного роутера. Также имеется возможность добавления дополнительных ячеек при помощи AiMesh-совместимых роутеров, даже если основаны на стандарте 802.11ac. ASUS AiMesh AX6100 Wi-Fi System также представляет собой трёхдиапазонный роутер, но пиковая совокупная пропускная способность этой модели оказалась ниже, чем у ROG Rapture GT-AX11000 – до 6100 Мбит/с.

Роутер ASUS RT-AX88U основан практически на такой же аппаратной платформе, что и ROG Rapture GT-AX11000, но имеет более традиционное исполнение с поддержкой двух диапазонов. Оба диапазона поддерживают возможность работы с устройствами, совместимыми со стандартом 802.11ax. Совокупная пиковая пропускная способность заявлена на уровне 6000 Мбит/с. Дополнительно в устройстве доступно восемь гигабитных портов Ethernet для подключения проводных устройств и два порта USB 3.1 Gen 1 для реализации общего доступа к периферийным устройствам и накопителям. Кроме того, поддерживается возможность подключения 4G модема в качестве резервной линии связи.

Все указанные устройства будут демонстрироваться в рамках проведения выставки Computex 2018, которая будет проходить с 5 по 9 июня. Продажи новинок начнутся в третьем квартале 2018 года. Их ориентировочные цены пока не сообщаются.