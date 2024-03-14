Asus анонсировала Zenfone 11 Ultra — 6,78 дюймов, 5500 мАч, от $899

Asus официально представила Zenfone 11 Ultra с большим чем у предшественников 6,78-дюймовым экраном, большим аккумулятором на 5500 мАч и ценой от $899.

Zenfone 11 Ultra — это, по сути, обновленный ROG Phone 8, за исключением геймерских фишек, передаёт The Verge. 11 Ultra также использует Snapdragon 8 Gen 3 и поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ в базовой конфигурации. Еще будет продаваться модель на 16 ГБ / 512 ГБ.

В 11 Ultra используется LTPO-дисплей, поэтому он может снижать частоту обновления вплоть до 1 Гц, чтобы сэкономить время работы от аккумулятора. Частота обновления способна подниматься до 144 Гц, но только во время игр — в противном случае она составляет 120 Гц. Основная камера — 50-Мп с объективом f/1.9 и шестиосевой стабилизацией Asus, есть еще 13-Мп широкоугольная и 32-Мп 3-кратная телекамера со стабилизацией.

Как принято в 2024-м, есть несколько привычных функций искусственного интеллекта, в частности перевод речи в реальном времени и двустороннее шумоподавление во время телефонных звонков. ИИ может суммировать транскрипции голосовых заметок, а функции поиска фотографий и системных настроек должны были усовершенствовать с помощью ИИ.

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